“América volvió a ser agresivo, veremos un mejor fútbol”: Hernán Torres

El entrenador del equipo vallecaucano destacó el nivel que su equipo tuvo en el triunfo 4-2 frente al Once Caldas, aunque aceptó que les faltó manejo de la pelota.

“Habíamos perdido la intensidad con la que jugamos la B pero el equipo volvió a ser agresivo y si seguimos así, veremos un mejor fútbol”, aseguró Torres en rueda de prensa.

Hernán Torres aceptó las fallas de su equipo en la segunda etapa: “nos faltó la tenencia y el manejo del balón. No perdimos el balón, no la tuvimos. Les recomendé que no nos confiáramos. En el segundo tiempo nos quedamos”.

Torres, de 55 años, aseguró que deben jugársela toda en las próximas fechas: “Nos quedan siete finales, tenemos dos la próxima semana. América solo juega finales. El trabajo nos ha servido para recuperarnos y levantar, futbolística y mentalmente”.

Con su victoria, América de Cali se sitúa en la séptima plaza de la Liga Águila con 18 puntos. En la siguiente fecha, enfrentará a Cortuluá en condición de visitante, pero antes se medirá al Cali, este miércoles en el Pascual Guerrero.