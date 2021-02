América vs. Cali, entre los clásicos más importantes del mundo: ¿Y Nacional vs. Millonarios?

El enfrentamiento entre América y Deportivo Cali es el único clásico colombiano incluido por la revista 'FourFourTwo' en el escalafón de "los 50 mayores clásicos del fútbol mundial".

El derbi caleño ocupa el puesto 40, por encima de algunos partidos con reconocimiento internacional como los de Athletic Club vs Real Sociedad (España) y Newell’s Old Boys vs Rosario Central (Argentina).

Lo llamativo es que el duelo Nacional vs Millonarios, considerado por muchos como el clásico más importante del país en este último tiempo, no fue considerado por la revista británica.

Cabe recordar que la rivalidad entre verdes y azules nació a finales de los 80 y desde entonces es uno de los partidos que más fervor y pasión despierta en el país.

Además, también se ha trasladado al plano internacional, pues ambos equipos se han visto las caras tanto en la Libertadores, como en en la Sudamericana.

Dicho ranking elaborado por 'FourFourTwo' se dio a conocer durante los primeros días de enero. River Plate vs Boca Juniors, Barcelona vs Real Madrid y Celtic vs Ranger, lideran, en ese orden, la lista.

Este es el listado de los 50 mayores clásicos del fútbol mundial, según 'FourFourTwo'