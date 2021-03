La fecha 14 del fútbol colombiano no da espera y este martes de inmediato comenzará con dos partidos: Boyacá Chicó vs Envigado y Santa Fe contra Once Caldas.

América y el billete de premio por el subcampeonato en Copa Libertadores femenina

Esta nueva jornada del rentado local irá hasta el jueves 25 de marzo y los equipos necesitan seguir sumando para no quedarse por fuera de los ochos primeros de la tabla de posiciones.

Ya el miércoles, los encuentros que habrá serán los más atractivos, cuando América se mida con Medellín, Tolima a Junior y Nacional con Jaguares.

Además, varios de los grandes siguen en la lucha por sumar puntos y asegurar lo más pronto posible la clasificación a la siguiente ronda.

Por último, el jueves se culminará la fecha 14 con cuatro partidos: Pasto vs Patriotas, La Equidad vs Alianza Petrolera, Bucaramanga vs Cali y Águilas Doradas frente a Millonarios.

Publicidad

Las redes sociales explotan por el uso del VAR en Millonarios vs. Nacional y en el fútbol colombiano

Programación partidos fecha 14 del fútbol colombiano

Martes 23 de marzo

Boyacá Chicó vs Envigado (6:00 p.m.)

Santa Fe vs Once Caldas (8:00 p.m.)

Miércoles 24 de marzo

Publicidad

América de Cali vs Medellín (3:15 p.m.)

Tolima vs Junior (5:30 p.m.)

Nacional vs Jaguares (8:00 p.m.)

Dayro Moreno corrió más rápido que todos en Bolivia: en confusos hechos, lo acusan de estar en bar

Jueves 25 de marzo

Pasto vs Patriotas (2:00 p.m.)

Publicidad

La Equidad vs Alianza Petrolera (4:00 p.m.)

Bucaramanga vs Cali (6:05 p.m.)

Águilas Doradas vs Millonarios (8:10 p.m.).