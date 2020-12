América vs. Santa Fe: Carlos Ortega, árbitro de Bolívar, impartirá justicia en la final de ida

América de Cali e Independiente Santa Fe se verán las caras en el estadio Pascual Guerrero, desde las 6:00 p.m. y Carlos Ortega, árbitro del departamento de Bolívar será el encargado de llevar las riendas.

Los asistentes del central serán Dionisio Ruiz, de Córdoba; Cristian De La Cruz, de Nariño y el cuarto juez será Diego Escalante, de Antioquia.

Como ha sido costumbre en estas finales, también habrá presencia del videoarbitraje; Nicolás Gallo será el principal en el VAR y Alexander Guzmán será el AVAR.

Por medio de un comunicado, Dimayor anunció el cuerpo arbitral que impartirá justicia en el máximo escenario de los vallecaucanos.

“La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de árbitros que dirigirán los partidos correspondientes a la final ida en la Liga DIMAYOR 2020”.

Liga Dimayor 2020 Final Partido de ida

América de Cali vs. Independiente Santa Fe

Central: Carlos Ortega – Bolívar

Asistente No. 1: Dionisio Ruiz – Córdoba

Asistente No. 2: Cristian De La Cruz – Nariño

Emergente: Diego Escalante – Antioquia

VAR: Nicolás Gallo – Caldas

AVAR: Alexander Guzmán – Norte de Santander