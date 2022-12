Amistosos por aquí y por allá: así se preparan los equipos, antes del comienzo de la Liga colombiana

Pasto vs. Chicó, Equidad vs. Fortaleza, Cúcuta vs. Nacional, de Ecuador, y Alianza vs. Bucaramanga, los partidos que se llevaron a cabo este sábado.

Los equipos del fútbol colombiano se siguen preparando para la liga profesional colombiana, que empieza el próximo jueves 23 de enero con el partido Medellín vs. Tolima.

Así, este sábado se dieron varios encuentros amistosos entre equipos de primera y segunda división.

Pasto igualó 0-0 con Boyacá Chicó, en Tenjo; La Equidad igualó 1-1 con Fortaleza y ganó 1-0 en el segundo. También en Bogotá, el Cúcuta Deportivo igualó 0-0 con Nacional, de Ecuador, que dirige el colombiano Eduardo Lara.





Mientras que en Barrancabermeja, Alianza Petrolera le ganó los dos amistosos a Bucaramanga, 2-1 y 1-0, y Envigado hizo lo propio con Valledupar tras derrotarlo 1-0 y 2-0.





Algunas de las imágenes que nos deja este gran amistoso 👏🏻 pic.twitter.com/Vu4kjcgFMm — Cúcuta Deportivo FC (@Cucutaoficial) January 18, 2020





