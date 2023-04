Ana Fisgativa, con 'vena emprendedora', pero amante del fútbol en el América de Cali

Luego del parón de Semana Santa, la liga del fútbol femenino colombiano 2023 retomó actividades correspondientes a la fecha 10. Y el América de Cali sigue en la cima de la tabla de posiciones con puntaje perfecto y concediendo apenas un gol en todo lo que va del torneo.

Y una de las jugadoras que hace parte de este equipo es Ana Fisgativa, quien se desempeña como lateral derecha a sus 24 años edad. De hecho, para este temporada regresó a la institución deportiva que primero le abrió las puertas en el fútbol profesional femenino y que le cumplió el "sueño que tenía desde pequeña por ser jugadora profesional".

Eso sí, con esfuerzo, sacrificios y el apoyo de su familia se fue abriendo camino en un deporte en el que incursionó a los 11 años de edad, aproximadamente.

Publicidad

“Inicié jugando en una escuelita de barrio y me iba muy bien, pero llegó un momento en el que no podía hacer parte de los torneos porque eran de niños. Mi primer club fue el Deportivo Boyacá y recuerdo que solamente éramos dos mujeres en el equipo y no jugábamos siempre. Entonces, mi mamá le pidió a la entrenadora que me ayudara para buscar un equipo de mujeres. Llegué al equipo de Margarita Martínez, una de las pioneras del fútbol femenino de nuestro país. Luego, cambié de equipo, vinieron varias convocatorias para la Selección Antioquia y la Selección Colombia en la categoría Sub-17 y Sub-20”, empezó diciendo en entrevista con Gol Caracol.

Y aunque al principio veía un poco lejana la posibilidad de la creación de una liga femenina en Colombia, la vida le dio una oportunidad en 2017 con el América de Cali, lugar en el que se consolidó como lateral.

"Por circunstancias de los partidos, los entrenadores me ponían a jugar en diferentes posiciones. Comencé jugando como volante de creación. También lo hice como delantera y extrema. Sin embargo, en una ocasión con la Selección Antioquia jugué de lateral y me fue muy bien (...) En mi caso, el debut llegó a los 17 años. Primero, América me abrió las puertas en 2017, luego pasé a jugar en Nacional y ahora estoy de vuelta con el América. Desde pequeña soñé con ser jugadora profesional y que se me cumpliera fue algo muy bonito", comentó.

Publicidad

Además, también destacó el gran rendimiento deportivo que está teniendo junto al resto de sus compañeras en este 2023 y habló en detalle de lo significa defender los colores de uno de los equipos más históricos de nuestro país.

"Creo que el orden que hemos mantenido en la zona defensiva ha permitido que tengamos solidez. Además, la presión que ejercen las compañeras en la parte de adelante también ayuda para que recuperemos el balón rápido y nos mantengamos en campo rival. Para nosotras eso muy importante y es un ‘plus’ porque da cierta tranquilidad (...) Estar en el América representa mucha grandeza porque es una institución deportiva muy importante y con mucha historia. Siento que la hinchada es espectacular y su apoyo ha sido fundamental. A las diferentes ciudades que viajamos, notamos el apoyo de la afición y eso es algo que no todos los equipos tienen", agregó.

Publicidad

También, habló de su principal virtud y hizo una mención especial para Catalina Usme, referente del equipo caleño.

"Cata es una gran referente, en el América es una ídola y un ejemplo a seguir por la forma en la que se entrena y lo que aporta al equipo por medio de su mentalidad. Considero que mi mayor virtud es el orden y eso se refleja en mi estilo juego", dijo.

Y 'dicho y hecho' porque el orden también le ha permitido destinar parte de sus ganancias para emprender como buena antioqueña que es.

Publicidad

"Me gusta emprender y desde el colegio lo hacía. Si uno no invierte, el dinero se va. Ahora, vendo indumentaria deportiva. Incluso, estoy pensando en crear una marca de ropa deportiva que se llame Fisgativa y la idea es lanzarla este año. Para eso, tomó cursos y también otras capacitaciones. No quiero alejarme del deporte y me relaciono con muchas personas que realizan actividad física, por eso decidí hacer mi emprendimiento relacionando con el deporte", mencionó.

Finalmente, compartió sus principales objetivos personales y colectivos para este año con el América de Cali.

"Quiero siempre aportar lo mejor de mí al equipo, convertir goles, quedar campeonas y jugar Copa Libertadores. Eso son los objetivos que se tienen porque América es un equipo grande, ganador y que siempre debe estar en las primeras posiciones". concluyó.

Publicidad

Por: Jacobo Olivares

En Twitter: @JacoboOlivares7