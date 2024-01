Analista arbitral dice que revisión del VAR en Pasto vs. Tolima es de 'récord mundial'

El pasado jueves 25 de enero, el telón de la fecha 2 de la Liga I-2024 del fútbol colombiano , se abrió con la victoria 2-0 de Fortaleza sobre Patriotas. Posteriormente, el mismo día, el turno fue para Águilas Doradas, que venció 1-0 a Once Caldas. Y el viernes continuó con la goleada 4-1 de Tolima al Pasto y el empate lleno de goles, entre Cali y Alianza FC, por 3-3.

Justamente, en el estadio La Libertad, la noticia no solo pasó por el abultado resultado del conjunto 'vinotinto y oro'. Y es que, se presentó una acción que dio de qué hablar. Cuando el encuentro estaba 1-2, a favor del 'pijao', apareció Gustavo Britos para inflar las redes, al minuto 47, y así igualar las cosas. Pero se dio la polémica del día, causando enorme revuelo.

Era el 2-2 parcial. No obstante, al árbitro del partido le avisaron desde el VAR por un posible fuera de juego del argentino. Lo que vino después, desató la molestia por parte del elenco local, ya que el juez central se demoró 10 minutos en tomar la decisión, que fue anular el gol. Al respecto, se pronunció José Borda, analista arbitral y experto en la materia.

A través de sus redes sociales, dejó un claro y contundente mensaje. "¡GUINNESS RÉCORD! Un VAR se puede tomar su tiempo para revisar las jugadas, pero que duren 10' 55" y se equivoquen es un récord mundial, esto sólo pasa en la Liga. Sebastián Restrepo, 'Director del VAR', es hora de dejar de hablar tanto y trabajar más porque están graves", dijo.

Un VAR se puede tomar su tiempo para revisar las jugadas, pero que duren 10' 55" y se equivoquen es un record mundial, esto sólo pasa en la Liga Colombiana. Sebastián Restrepo "Director del VAR" es hora de dejar de hablar tanto y trabajar más porque están graves pic.twitter.com/rb2tSbLUVT — joseborda (@joseborda1) January 27, 2024

Recordemos que en cuanto a dicho problema, el entrenador de Deportivo Pasto, Jersson González, habló en medio de la rueda de prensa. Allí, no ocultó su molestia. "Nadie me hizo la pregunta, porque aquí uno no puede hablar del arbitraje, y no lo voy a hacer. Me dicen que la imagen se congeló y no pasaron el fuera de lugar", afirmó de entrada el estratega.

Pasto y Tolima se enfrentaron por la segunda jornada de la Liga I-2024. @cdtolima