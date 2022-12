Anchico: “Algunos equipos tuvieron reparos por mi edad, porque a los 35 un jugador va de salida”

El cucuteño terminó su contrato con Medellín a finales de 2018 y estuvo seis meses inactivo. Hoy, el fútbol le vuelve a sonreír y tendrá una nueva oportunidad con Jaguares de Córdoba.

Yulián Anchico regresará este semestre a las canchas vestido con los colores de Jaguares de Córdoba, luego de seis meses sin equipo en los que se siguió entrenando para no perder ritmo.

“Cuando terminé el contrato con Medellín y supe que no continuaría, traté de moverme rápido para conseguir equipo pero no fue posible. Entonces me seguí entrenando con Santa Fe, que me dio la oportunidad, y trabajé aparte durante el periodo de vacaciones”, le contó el jugador a GolCaracol.com.

Anchico llegó este miércoles a Montería en compañía de su familia y firmó por un año con el equipo ‘felino’, que tocó a sus puertas y confío en sus condiciones y experiencia para reforzar su nómina en la Liga Águila-II.

“Jaguares es un equipo que está creciendo, que lleva años haciendo muy bien las cosas, entonces el primer objetivo es ayudarlos a que sigan creciendo y mejorando. Quiero aportarle mi experiencia y lo que he podido vivir dentro de fútbol, tanto en la cancha, como fuera de ella”, agregó.

Sin embargo, durante el tiempo en el que estuvo inactivo, las cosas para el cucuteño no fueron fáciles, pues extrañó las concentraciones, los viajes y los partidos con cancha llena, un ambiente con el que había convivido desde 2002 cuando debutó muy joven con el Deportes Tolima.

“Duré más de 16 años vigente, siempre en equipos, siempre compitiendo. En algún momento pensé que sería difícil volver a jugar, pero gracias a Dios vuelvo a estar en competencia y todavía tengo mucho para darle al fútbol. Tengo muchas ganas y deseos de seguir consiguiendo cosas importantes”, afirmó el lateral.

Después la dificultad para Anchico Patiño, de 35 años, fue encontrar un equipo en el país que, además del tema económico, no tuviera reparos por su edad a la hora de contar con sus servicios.

“Ahora la juventud está por encima del recorrido y de la experiencia, que años atrás eran fundamentales para conseguir los objetivos. En mi caso, algunos clubes tuvieron reparos por mi edad, porque un jugador de 35 años prácticamente está de salida y uno de 20 o 22 te puede brindar una solución económica. En esta Copa América el mejor fue un jugador de 35 años (Dani Alves), y los mejores en general son los mayores de 30, los que marcan diferencias y consiguen títulos. Hay que mezclar la juventud con la experiencia y las cosas pueden salir mejor”, finalizó.

Así, Yulián Anchico vestirá la sexta camiseta en su carrera tras haber pasado antes por Deportes Tolima, Santa Fe, Pachuca, de México; Atlético Bucaramanga e Independiente Medellín.

