Anderson Plata: “Por ahora no regresaré a Colombia, no quiero pasar desapercibido en Brasil”

El atacante colombiano, actualmente en Atlético Paranaense, le contó a GolCaracol.com que una lesión en su tobillo lo marginó de las canchas durante un buen tiempo en el balompié brasileño.

Anderson Plata emigró de Santa Fe el 10 de agosto, en busca de ser protagonista en el fútbol de Brasil, con su velocidad y desequilibrio por las bandas. Sin embargo, no ha podido brillar allí como quería.

Publicidad

Lea también: Junior y Medellín definirán el título de la Liga Águila II los próximos 8 y 16 de diciembre

En charla con GolCaracol.com, el atacante guajiro habló de su lesión, que lo tuvo alejado de las canchas por casi tres meses, y de lo que piensa para su futuro.

De entrada, Plata se refirió a la rotura de ligamentos del tobillo que sufrió cuando apenas se está adaptando al fútbol brasileño.

“Al principio llegué y los primeros tres partidos estuve en el banco e ingresé algunos minutos, pero luego tuve una lesión en la que duré tres meses por fuera, apenas estoy volviendo. El encuentro pasado regresé y estuve en el banco y poco a poco estoy volviendo otra vez el ritmo de juego. No he podido jugar nada, demostrar nada, eso me tiene un poco con el ánimo bajo, toca esperar el otro año”, aseveró el atacante colombiano.

Publicidad

Vea también: González Puche: “Citaremos los jugadores a una asamblea para hablar del calendario”

Por otra parte, sobre su futuro, fue contundente al responder que “hasta el momento no he recibido llamadas de equipos colombianos, pienso estar acá todavía, tengo un año más de contrato con Atlético Paranaense, entonces es lo que está ahora, es mi presente, es a lo que le estoy apuntando. Quiero hacer las cosas bien y darlo todo”.

Publicidad

Por último, mencionó que “Santa Fe tiene mis derechos y tengo las puertas abiertas allá, pero la verdad no ha pasado por mi mente regresar a Colombia, a mi me gusta dejar huella, no me gustaría pasar por acá desapercibido, porque no he jugado nada, quiero esperar el otro año y mirar qué va a pasar”.