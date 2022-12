Anderson Zapata espera una junta médica para definir si puede volver a jugar o se retira

Dos situaciones adversas son por las que pasa el jugador antioqueño, quien en 2018 jugó su último partido con los ‘escarlatas’, y con los que ahora tiene problemas laborales debido a su estado de salud.

El 11 de agosto de 2018 Anderson Zapata disputó sus últimos minutos con América de Cali, fue en el empate 0-0 contra Patriotas, en Tunja. Esto se dio antes de que médicos especialistas le descubrieran unos trombos en varias zonas de su cuerpo.

Publicidad

De ahí en adelante, todo ha sido un calvario para el futbolista con experiencia en clubes como Patriotas, Millonario y Rionegro, entre otros.

Su vínculo con el elenco vallecaucano se vencía en diciembre, pero por motivo de su enfermedad tuvo que continuar. Sin embargo, América no le ha pagado este 2019 ni un día de sueldo al jugador, de 34 años, con el cual aún tiene el compromiso laboral.

Ante su presente, GolCaracol.com habló con el defensor, cuyo día a día gira en ir: “cita tras cita médica y haciéndose exámenes”.

¿Cómo está su situación con América de Cali?

Publicidad

“El tema con América está siendo llevado por mi abogado, pero ahora mismo el contrato está vigente con el club, porque se renovó automáticamente”.

¿Desde hace cuánto no recibe sueldo por parte de América?

Publicidad

“Empezó el nuevo año y nada, desde diciembre no me pagan. Ellos solo me pagaron prestaciones. Mi abogado está al frente del tema, desde que mi contrato se renovó ellos no quieren hacerse cargo de eso. De parte de ellos no he recibido dinero”.

¿Qué trato ha recibido por parte de la dirigencia de América de Cali?

“De parte del club solamente he tenido contacto con compañeros y con amigos. La última vez que me vi con Ricardo ‘Gato’ Pérez (presidente del equipo) fue en el hospital recién sucedido mi diagnóstico. El médico de América me llamó dos o tres veces, pero me llamaba para saber sobre mis incapacidades; diría yo que América solo le sirve que me quiten la incapacidad rápido, sin embargo, el más interesado en eso soy yo para volver a jugar”.

¿Cuáles son sus amigos de la plantilla de América?

Publicidad

“Hombres como Pedro Franco, a quien conozco desde Millonarios; Héctor Quiñones y ya por fuera como Alejandro Bernal, Félix Micolta, Jefferson Cuero, Andrés Ricaurte y Felipe Correa, personas que siempre han estado pendientes de mí”.

¿Quién lo atiende en sus temas de salud?

Publicidad

“Yo acudo a la medicina prepagada, eso es por lo único que América responde actualmente. A mi me atienden médicos especialistas, pero solo me ha atendido un cardiovascular, Diego Rivera, quien ha estado conmigo en todo el proceso”

¿Cómo avanza su salud?

“He pasado por casi siete especialistas, pero me dan citas cada tres meses o me me mandan a hacer algunos exámenes, pero todo avanza bien”

¿De qué depende su vuelta a jugar fútbol profesional?

Publicidad

“Estoy a la espera de una junta médica de cuatro especialistas y que ellos determinen el motivo por el cual me salió el trombo, también si debo estar quieto de por vida o si puedo volver a jugar”

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados

Publicidad

¿Cuándo se puede dar esa junta médica para que le den un diagnostico final?

“Estoy haciendo los trámites, casualmente fui a la prepagada a hablar con esa gente, porque se supone que eso es mejor que una EPS, pero ellos dicen que no cubren la junta médica; entonces es otro papeleo de más que me toca hacer. Si eso se da, es cuestión de ocho días para que se reúnan y me den el dictamen”.

¿Qué extraña del fútbol?

“Me da nostalgia, me da duro ver partidos y no poder estar ahí. También el tema de los viajes y las concentraciones, pero yo tengo claro que si Dios me tiene para jugar o no, solo él sabe cómo hace sus cosas. Ojalá sea lo mejor para mí”.

Publicidad

¿Qué muestras de afecto ha recibido tras su incidente?

“Ha sido por parte de hinchas de América, una gran parte de ellos me ha aguantado. Por eso digo abiertamente que le hago fuerza al equipo en las finales, porque hago parte del club y tengo amigos allí”.