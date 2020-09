Anderson Zapata sobre su trombosis, en 2018: "Los doctores no se explicaban cómo yo estaba vivo"

Pasaron dos años desde que Anderson Zapata, aquel mediocampista que se hizo famoso en Millonarios, en 2016, y luego pasó por el América de Cali, jugará su último partido profesionalmente, pero esta vez, fue de manera impensada.

En los primeros tres juegos del segundo semestre de 2018, cuando jugaba para la 'Mechita', sintió un agotamiento que no era normal e incluso en un calentamiento previo a un partido contra Boyacá Chicó, tuvo que parar porque la respiración no le daba para más.

Una semana después, América se enfrentaba contra Atlético Nacional en Medellín, pero en la noche antes, Anderson sintió un dolor insoportable en una de sus piernas. En la madrugada fue a una clínica en compañía con el médico del equipo. Le practicaron exámenes que con el paso de las horas confirmaron lo peor: sufrió una trombosis en la pierna y otra en cada uno de sus pulmones, por las que estuvo al borde de la muerte.

"Yo no sabía lo que tenía. Jugué los tres primeros partidos con problemas respiratorios pero pensé que era algo normal y con un dolor intenso en la pierna. Ya cuando pasó todo esto, me hospitalizaron y los doctores me contaron la magnitud del problema y ahí fue cuando supe que estuve ad portas de haber muerto", dijo Zapata en entrevista con el canal de Youtube 'Grueso Calibre'.

"Cuando me revisaron en la clínica, el doctor me dijo que lo que tenía era grave: un trombo en la pierna, y que si lo hubiera tenido más arriba, me hubieran inclusive hasta amputado la pierna. Cuando me hicieron todos los exámenes, arrojaron que también tenía trombos en los pulmones, uno en el izquierdo y otro en el derecho. La neumóloga me dijo que no se explicaba cómo yo estaba vivo y contando el cuento", recordó.

A principios de año la luz estaba volviendo aparecer en el camino para Anderson Zapata y su vuelta al fútbol profesional. Firmó contrato con Orsomarso, en la primera B colombiana, pero ese sueño de pisar de nuevo una cancha se esfumó rápidamente sin entender por qué.

"Ahora estoy en perfectas condiciones. El último examen que me hice fue en enero, por cuenta de Orsomarso, que fue el último club con el que firmé contrato pero me lo cancelaron dos semanas antes de comenzar el torneo por mis temas de salud, cuando de salud estoy en perfectas condiciones. Me he hecho exámenes de rutina y todo está normal, no hay trombos en el cuerpo", agregó.

Por último, el todavía futbolista de 35 años, reveló que su salida del América no se dio en los mejores términos a consecuencia de su enfermad y que por eso, adelanta una demanda en contra del cuadro 'Escarlata'.

"Tengo una demanda en contra de América. El club no me hizo la renovación del contrato y lo que me pasó, me pasó estando en América. El equipo solo cumplió el contrató y me sacó. Cuando me recuperé volví a América, pero me dijeron que hasta ahí me acompañaban. Me dieron la carta de renuncia y me sacaron del club. Ahora todo este tema lo está manejando mi abogado".