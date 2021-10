Andrés Andrade: "Como Atlético Nacional queremos títulos y a eso le estamos apuntando; vamos bien"

Buen semestre de Atlético Nacional. En la Liga, clasificó con varias fechas de anticipación y se ha mantenido como líder. De igual manera, en la Copa Colombia, está en la final contra Deportivo Pereira. Parte del buen presente del club se debe al buen nivel de la mayoría de sus individualidades como Andrés Andrade.

'El rifle' se convirtió en una pieza clave de este equipo, aportando en ofensiva y defensiva, también con goles, asistencias y mucho más. No en vano, fue recientemente convocado a la Selección Colombia. Sin embargo, una lesión lo ha alejado un poco de las canchas y, paso a paso, está regresando a la titular.

Frente a ello y teniendo en cuenta que Atlético Nacional jugará este miércoles frente al Once Caldas, a las 8:05 de la noche, en el estadio Atanasio Girardot, el futbolista habló en rueda de prensa y se refirió a diversos temas, resolviendo cada una de las dudas de los periodistas.

¿Cómo vive la etapa en Atlético Nacional?

"Son tiempos diferentes. De igual manera, creo que en la etapa de Juan Carlos Osorio y de Alexandre Guimarães también me sentí bien. Estoy disfrutando. Esto es mi vida. Feliz porque se dan los resultados. Ahora, humilde porque, hasta ahora, no se ha conseguido nada. Como Atlético Nacional queremos títulos y a eso estamos apuntando."

¿Es su ciclo más feliz? ¿Qué ha pasado con la lesión?

"Por más de que tenga experiencia y jugador finales, somos seres humanos. Soy una persona competitiva y que siempre quiero estar jugando. Lastimosamente, sufrí una lesión y ahí empezó un periodo de adaptación. Gracias a Dios ya estoy bien. Hay que disfrutar cada momento y aprender. Estamos bien en ese camino de cosechar fuerzas para ser campeones."

¿Cómo manejaría el ser convocado a Selección Colombia y estar jugando finales con Nacional?

"Es muy difícil. Como jugadores siempre queremos representar a nuestra selección, es el premio individual para cada uno y tengo los anhelos de volver. Estoy trabajando en recuperarme y recuperar mi nivel. El llamado se cruza con el partido de la primera final. Esas no son decisiones mías, sino primero del cuerpo técnico, en cabeza de Reinaldo Rueda. Quiero ir y estar en la Selección, pero también es bonito una final. Esperar qué pasa."

¿Qué tiene la Liga MX que llegan jugadores como usted y Dorlan Pabón y, de una, son figuras?

"En cuanto a competencia, creo que la liga mexicana sí está un paso adelante a la colombiana. Es más competitiva por el nivel económico que tiene y eso ayuda a tener un salto de calidad, con un ritmo diferente. Aquí, somos más técnicos y de habilidad; allá, es físico y de transiciones. Al venir de ese ritmo al de acá, se saca ventaja. Ahora, individualmente, aquí hay jugadores calidosos que hace que en México piensan en llevar jugadores colombianos."

¿Qué análisis hace de su fútbol?

"El 'profe' Alejandro tiene una idea de juego parecida a la que quiere Atlético Nacional, con tenencia de balón, ofensivo y siempre ser protagonista. Basado en eso, podré brillar porque es el fútbol que me gusta. También he tomado un rol diferente que es jugar un poco más atrás y no pisando tanto el área para darle salida a mis compañeros. Todo sirve para seguir creciendo. Uno debe amoldarse a lo que el técnico quiera."

¿Está disponible para jugar los 90 minutos?

"Sí, ya lo estoy. De hecho, contra América me sentí bien. Estoy totalmente disponible."