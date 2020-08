Andrés Andrade: "Tomen decisiones, no podemos ser el último país en saber qué pasa con el fútbol”

View this post on Instagram

Que ganas de volver a cantar un gol ! De volver a competir ! De volver al estadio y sentir esa alegría 😪 ⚽️⚽️... Lastima que por algunas personas y su beneficio propio no nos dejen trabajar y mucho menos jugar !! Tomen decisiones no podemos ser el último país en saber qué pasa con el fútbol 😤😡😡 cómo me dueles 🇨🇴