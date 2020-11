Andrés Andrade y la salida de Juan Carlos Osorio: “Me dolió mucho, salió por culpa de nosotros”

Este domingo, Atlético Nacional derrotó 1-0 a Pasto en el marco de la decimoctava jornada del fútbol colombiano y consiguió llegar a 29 unidades. Uno de los jugadores destacados del compromiso fue Andrés Andrade, quien actuó de gran manera.

Precisamente, el mediocampista ‘verdolaga’ atendió a los medios de comunicación este lunes en rueda de prensa previa al siguiente partido, contra Alianza Petrolera , en donde indicó que “la suerte nos sonrió, tuvimos errores defensivos como en todos los partidos y Pasto no concretó y nosotros si acertamos, fuimos contundente y fuertes en defensa”.

Andrés 'Rifle' Andrade, el nuevo héroe en redes sociales de los hinchas de Nacional

Y es que Andrés Andrade detuvo una pelota peligrosa sobre los últimos minutos del compromiso, tras un cobro de Pasto hacia el pórtico propio.

“Yo recuerdo que cuando debutaba Rendón le pegaba muy bien a la pelota, ellos estaban cuadrando en cómo patear y José Cuadrado me dijo si me metía y ahí no lo pensé dos veces”, agregó.

Alejandro Restrepo: "Estoy muy sorprendido por los profesionales que encontré"

Sobre la salida de Juan Carlos Osorio de la dirección técnica de Nacional, el mediocampista reveló que “me dolió muchísimo, el míster ha sido el más capaz, es quien tiene más conocimientos del fútbol. Salió por culpa de nosotros, por no conseguir los resultados positivos”.

Además, el jugador agregó que “las palabras que utilizó el míster es algo muy personal, tuve la oportunidad de despedirme con él, pero como un hasta pronto, sé que en el futuro nos volveremos a encontrar”.

Tabla de posiciones del fútbol colombiano

Ahora bien, Nacional está peleando su ingreso a las fases finales del fútbol colombiano , pero aún no consigue jugar de la mejor manera posible.

“No es un secreto que no estamos a tope, también es una realidad que no habíamos entrado en confianza por los resultados obtenidos, pero ya hemos tomado un nuevo aire con la victoria”, concluyó.