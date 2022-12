Andrés Balanta, de la Selección Colombia al Cali: "Allá casi no me dieron oportunidad"

El volante estuvo con el seleccionado de Colombia Sub-23 en el Preolímpico 2020 y reconoció que volver a tomar el ritmo de competencia con los 'azucareros' fue complejo.

“Me siento muy contento de haber llegado de nuevo al club, el proceso de adaptación no fue fácil, porque en la Selección casi no me dieron la oportunidad. Lo bueno es que acá hay jugadores con buen pie”, afirmó el mediocampista Andrés Balanta, este jueves, en rueda de prensa oficial tras el entrenamiento del Cali.

El joven y promisorio futbolista se mostró dispuesto y con la mejor actitud para poner a pensar al técnico Alfredo Arias, de cara a la competición oficial en el torneo del fútbol profesional colombiano.

“Me alegro mucho por lo que está pasando con Colorado, se lo merece, viene trabajando mucho. Todos estamos en un gran nivel y estamos para hacer grandes cosas. Hay que ser profesional en esto, hay que saber aprovechar la oportunidad. Todos están para ser titulares, pero sé que la titular se gana cada día, el ‘profe’ es el que decide”, dijo Balanta inicialmente.

Su función en la cancha:

“El ‘profe’ nos pide ser prácticos en la posición, ahí se genera todo. Independientemente del que juegue, pide que le den confianza al equipo. Si estamos claros, se refleja en el juego del equipo”.

El partido de vuelta contra River Plate, de Paraguay:

“Es un equipo aguerrido, no le vi mucha sorpresa, pero cuando tiene una oportunidad es muy contundente. Toca estar con los niveles de atención muy altos. En Paraguay se hacen muy fuertes”.