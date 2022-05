Andrés Cadavid: “Decidí meterme en los zapatos de las personas que no podían ir escoltadas”

En el Medellín la postura fue clara, de no exponer a sus futbolistas y cuerpo técnico ante el paro armado que se presenta en la ciudad de Montería, donde jugarían el partido contra Jaguares.

Por eso, el capitán del cuadro ‘poderoso’, Andrés Cadavid , a través de sus redes sociales dejó un mensaje contundente luego de que el elenco cordobés sí se presentara al encuentro.

Publicidad

“¿Saben por qué no estamos ahí? Porque todavía podemos decir NO. En la universidad me di cuenta que en las grandes ciudades vivimos en una burbuja y somos ‘importaculistas’", escribió de entrada el experimentado futbolista.

Publicidad

Cadavid finalizó diciendo: “Hoy decidí meterme en los zapatos de las personas que no podían ir escoltados para que nosotros jugáramos”.

Felipe Pardo es otro de los futbolistas del Medellín que en las últimas horas expresó su molestia por lo ocurrido en el estadio Jaraguay.

Publicidad

Mensaje de Andrés Cadavid, capitán de Medellín, a través de sus redes sociales Instagram @andrescadavid5

Mensaje de Andrés Cadavid, capitán de Medellín, a través de sus redes sociales Instagram @andrescadavid5

Publicidad

Mensaje de Andrés Cadavid, capitán de Medellín, a través de sus redes sociales Instagram @andrescadavid5