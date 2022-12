Andrés Cadavid, en su presentación con el Medellín: "Quiero a esta institución desde pequeño"

El defensor antioqueño compareció este viernes a una rueda prensa para dar sus primeras declaraciones como jugador del 'poderoso'. Se mostró contento con la oportunidad y no ocultó su amor hacia el equipo.

Luego de que entre semana el Independiente Medellín hiciera oficial la llegada de Andrés Cadavid , el zaguero fue presentado este viernes como nuevo jugador de la institución, tras un paso por Colón (de Argentina).

En atención a los medios, el futbolista dejó salir su felicidad por la oportunidad de vestirse con los colores del equipo de sus amores. "No me la creía, siempre que estaba en Medellín era de vacaciones, ahora trabajo al lado de mi casa. Estoy agredecido con el profe (Alexis Mendoza) por haberme traído", aseguró.

Cadavid también dijo que cantar el himno antioqueño lo enorgullece, mostrando la identificación que siente con el departamento.

Sin embargo, también aclaró que a la hora de saltar al campo no dejará que los sentimientos lo abrumen. "Esta es una institución que quiero desde pequeño. Mi papá me llevaba al estadio a oriental pero vine a trabajar, no a ser un hincha más. La pasión se tiene que separar”, afirmó en declaraciones recogidas por 'Múnera Eastman Radio'.

El 'DIM' será el décimo equipo de la carrera de este jugador que en diciembre cumplirá 34 años. Curiosamente será la primera vez que representará al club del que es hincha.

