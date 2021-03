Andrés Cadavid: “No puede ser que en una Liga como la nuestra se caiga la señal del VAR”

Luego del partido en el que, como de costumbre, hubo polémica por el VAR, Andrés Felipe Cadavid acompañó a Hernán Darío Gómez a la conferencia de prensa donde mostró su disconformidad por las situaciones ocasionadas debido al video arbitraje.

Así inició su intervención el zaguero central: “me pongo la camiseta del equipo al revés, sin escudo, y voy a hablar en nombre del fútbol colombiano: el VAR está para ayudarnos, para hacer mejor y más justo a nuestro fútbol. En el terreno de juego ocurrieron dos acciones del mismo jugador, que debió ser expulsado, hay que considerarlas. Luego se va la señal del VAR y esto no puede ser en una Liga como la nuestra; luego el entrenador rival hace el cambio del jugador que podían expulsar; el jugador sale y luego el juez me dice que ya volvió la señal, le recriminamos y me dice que el cambio quedó y que ya se seguía el partido. Ya cada quien que tome sus propias conclusiones”.

Las contundentes palabras del antioqueño fueron respaldadas por su director técnico: “primero que todo, el camerino, los jugadores y en todo el Medellín le damos apoyo a las declaraciones de Andrés Cadavid, nuestro capitán. Declaraciones en las que está siendo formativo. No señaló a nadie, porque quiere formar”.

Ya en lo meramente deportivo, ‘Bolillo’ Gómez dijo, “el Medellín es un equipo que cada día mejora y que supera dificultades. Es un equipo con orden y que cada día lo mantiene. Se nos está dificultando la posesión. Es un equipo de hombres. No nos descifraron y para mí fue un buen clásico”.

Fue consultado si su equipo fue superior a su histórico contrincante, “nosotros siempre hablamos de lo que estamos mejorando y que se está viviendo un buen ambiente dentro del equipo, no si fuimos mejores que el rival”.

Analizando lo que viene en las siguientes fechas añadió: “siempre terminamos inconformes, queremos mejorar siempre, siempre nos cuestionamos. Lo primero es cumplir dentro de los ocho para lograr la ilusión de los hinchas”.

Ya al final sentenció sobre el particular clásico paisa que: “acá está el capitán, él es un hombre muy exigente al que no le gusta empatar. A nosotros nos gustó el juego del equipo, el resultado no era el esperado, pero nos sirve también. Entonces esperamos ser más continuos para ser más equilibrados”.