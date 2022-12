Andrés Cadavid rompió el silencio: “Haré todo lo posible para dejar mi buen nombre en alto”

Tras haber sido acusado por tener nexos con el grupo delincuencial ‘La Terraza’, el defensor se refirió a los dichos del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y aseguró que hará todo lo posible para aclarar la situación que lo tiene en el ojo del huracán.

Andrés Cadavid, defensor del Medellín por fin se pronunció sobre los señalamientos en su contra sobre su supuesta vinculación con el grupo delincuencial ‘La Terraza’.

El futbolista antioqueño lo hizo en un video que circuló en las redes sociales del 'poderoso de la montaña' y en el que habla sobre su situación jurídica.

"En medio de todas mis inversiones hice una inversión en una sociedad. La sociedad tuvo problemas y me ha acarreado a mí muchos problemas, se me ha dañado el buen nombre y también he salido muy mal parado de todo lo que yo he podido lograr como buena persona, como buen ejemplo y como futbolista que soy”, aseguró el futbolista en el Instagram del Medellín.

Por su parte, desmintió lo que dijo hace una semana el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez quien lo acusó de testaferro y de estar involucrado con la banda que opera en la ciudad antioqueña: "Sabemos que todo lo que han dicho es mentira y lo voy a demostrar”.

Además, comentó que su familia y el club han tenido problemas luego de conocerse las acusaciones: “Todo esto ha acarreado problemas tanto para el club, como para mí y mi familia, esto se va a aclarar muy pronto y por todos los medios legales".

Cabe recordar que Cadavid no fue convocado para el partido de ida de la final de la Copa Águila por decisión institucional del ‘poderoso’, pero reaparecerá contra el Cali, en la vuelta que se jugará este miércoles en el Atanasio Girardot.

