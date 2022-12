Andrés Chitiva: "Siempre con el 'profe' Pinto nos deseamos lo mejor y ahora en Millonarios mucho más"

A pesar de estar radicado en Pachuca, México; 'Chiti' sigue pendiente de lo que suceda con Millonarios, que el próximo domingo visitará a América, en el arranque de los cuadrangulares de la Liga Águila I 2019.

El 13 de junio de 1999, en un partido en El Campín entre Millonarios y Junior, el profesor Jorge Luis Pinto ordenó el debut profesional del bogotano Andrés Chitiva con la camiseta de los 'embajadores'.

Desde ese entonces, para el popular 'Chiti', quien en el año 2001 se marchó al Pachuca, de México, para escribir su historia en el fútbol 'manito'; el entrenador santandereano se convirtió en un segundo padre.

Pero eso no fue todo. El mismo Pinto convocó a Chitiva Espinosa a la Selección Colombia para algunos juegos de la eliminatoria al Mundial de Sudáfrica 2010.

Hoy el bogotano recuerda con cariño al actual entrenador de Millonarios. "En mis inicios tuve la oportunidad de trabajar con el 'profe'. Fue quien me hizo debutar en el club, me tuvo en cuenta para la Selección, me apoyó y por eso siempre hay un sentimiento de gratitud. Ahora, él de nuevo en Millos y pue s siguiendo la gran campaña que hace".

¿En este año ha hablado con Pinto?

"Sí, yo tengo contacto con el profesor Pinto, le desee lo mejor y también tuvimos unas charlas porque Juan David (Pérez) estaba acá y terminó en Millonarios. Hablamos además de su labor, de lo que deportivamente le podía ofrecer al club y muy contento por la campaña que vienen haciendo en el torneo colombiano".

¿Desde Pachuca hay posibilidad de observar los partidos de Millonarios?

"No, no. Tengo aplicaciones de resultados, por ahí estoy pendiente, tengo contacto con algunos jugadores de Millonarios, nos comunicamos por redes sociales y en este momento, soy un hincha más del equipo, por el amor, respeto y cariño que tengo por la institución. Y pues también estoy atento de los hinchas, de amigos y demás que me retratan todo lo bueno que pasa en la actualidad".

¿La buena campaña en este primer semestre de 2019 que sensaciones le produce?

"De alegría, ilusión y felicidad. Pero hay que saber que el fútbol es incierto, por eso en Millonarios hoy no se puede bajar la intensidad, se viene una etapa importante del torneo, ahí se debe reflejar lo hecho hasta el momento. Estando el 'profe' Pinto al frente, pues seguro que no va a dejar pasar ningún detalle".

Usted cumple una labor dentro de la dirigencia de Pachuca. ¿Existe interés por algún jugador del plantel actual de Millonarios?

"Es importante el momento de Millos y siempre de mi parte pendiente y tratando de darle seguimiento a los jugadores del club. Intenciones siempre habrán por parte de Pachuca de traer jugadores colombianos por lo mostrado y por el compromiso mostrado anteriormente, pero ahora depende de muchas otras situaciones y circunstancias del presente que se vive acá. Estoy seguro que acá hay puertas abiertas, ojalá se pudiera dar eso en algún momento".