Andrés 'Pecoso' Correa y toda la verdad sobre su polémica salida del Once Caldas

Frente a las diversas versiones sobre su salida del Once Caldas de Manizales, Andrés ‘Pecoso’ Correa charló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y aclaró el panorama, enfatizando en que, a pesar de haber maneras con las que no estuvo de acuerdo, todo terminó en buenos términos.

Enfatizando inicialmente en la fotografía que se filtró en redes con una bolsa de basura, fuera del estadio Palogrande, el defensor central aclaró el panorama y negó por completo que esto haya sido un ultraje de parte de las directivas del cuadro blanco.

“En realidad el tema de la foto, hoy en día las redes sociales se prestan para todo. En ese momento estábamos saliendo de la reunión en buen término con el presidente y ahí generalmente llevamos nuestra indumentaria. Yo tengo doce guayos y la forma más fácil de siempre sacarlos del estadio es en una bolsa plástica y eso fue lo que pasó, fuimos a retirar nuestras cosas del camerino aprovechando que estábamos ahí cerca", dijo Andrés ‘Pecoso’ Castro.

Sumado a eso, el defensor reiteró que al final todo terminó siendo algo malintencionado, que no tiene nada que ver con lo que realmente pasó: “Quiero salir y aclarar un poco porque había morbo, maltrato, hasta incluso se habló que yo me había prestado para posar en esa imagen, pero no, yo en el momento les dije a los muchachos que era es mejor que nos quitáramos porque eso se prestaba para algo malo”.

*Otras declaraciones:

¿Cómo terminó el vínculo con Once Caldas?

“Todo ha tenido una claridad y hemos podido terminar bien para ambas partes. Antes del comunicado yo ya había tenido una charla con el presidente de esa parte verbal, siempre he tenido la oportunidad de hacerlo sin ningún problema y él manifestó lo que tenía pensado la junta directiva y los dos tuvimos un acuerdo para darle la finalidad al contrato”.

Los demás futbolistas desvinculados de la institución...

“Yo sé que no todos los contratos siempre van a ser los mismo, estamos en situaciones diferentes, ojalá todos pudiéramos terminar bien, hay cosas en los contratos de algunos que se deben organizar, pero por mi parte ya solucioné sin problemas”.

¿Se siente culpable por la situación de Once Caldas?

"Culpable no, pero sí me hago responsable porque dentro de la cancha hice parte de todo el proceso, es una responsabilidad colectiva de no conseguir los objetivos deportivos, siempre me he considerado que esto es de resultados y cuando no se dan es posible que pase esto”.

¿Hubo algún disgusto en el proceso de su salida?

"No son las formas, yo le dije al presidente que sacó muy apresurado el comunicado, se puede tirar al todo el mundo encima, lo digo con toda la franqueza del mundo y él me dijo que yo tenía razón”.