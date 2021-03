Andrés Felipe Román es un 'mimado' en Millonarios: acá el último gesto de respaldo

Hace un mes exactamente, Andrés Felipe Román recibió la noticia de que no había pasado los exámenes médicos para llegar a Boca Juniors , a causa de unos problemas de tipo cardiaco. Así, no quedó de otra que regresar a Bogotá y continuar en Millonarios, en donde sigue con estrictos controles médicos y además, que es el lugar en donde los hinchas no pierden las oportunidad de mostrarle su cariño.

Y así sucedió este viernes, cuando el lateral bogotano recibió un cuadro de parte de un sector de los fanáticos del azul. Román compartió unos pocos minutos con los seguidores y se vio agradecido por ese detalle, en momentos complicados de su carrera deportiva.

Además, de eso hace unos días, también se conoció una inmensa bandera en honor para el futbolista de 25 años.

Cabe señalar que Millonarios ajusta los últimos detalles para enfrentar a Nacional, el próximo domingo en El Campín, en el clásico de la fecha de la Liga del fútbol colombiano.

#VIDEO El agradecimiento de Andrés Felipe Román con las barras del Frente Independiente Millonario, quienes le obsequiaron un hermoso cuadro. pic.twitter.com/7rbZj0g7gv — Mundo MILLOS (@MundoMillos) March 19, 2021