Andrés Felipe Román y las llamadas que valen oro: el cuerpo técnico de Selección Colombia, al tanto

"En el tema de Andrés Felipe Román, hay que decir que hubo comunicación del cuerpo técnico de la Selección Colombia con el 'pelado'. Han estado pendientes, eso es de valorar", contó Javier Hernández Bonnet, en el espacio 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', con respecto a los acontecimientos que se han dado con el jugador bogotano, que Boca Juniors rechazó luego de no pasar los exámenes médicos.

En ese aspecto, antes de darse todo el 'boom' del paso al equipo argentino, el lateral derecho, de 25 años, estuvo trabajando en un microciclo del seleccionado colombiano en la ciudad de Barranquilla.

Ahora, es en Millonarios en donde se han ordenado todos las evaluaciones médicas del caso en los últimos días, con el fin de determinar si evidentemente Román sufre de problemas cardiacos, que podrían afectar su carrera deportiva. Hasta ahora, no hay novedades y el tema se maneja con sigilo, por respeto a la persona.

Hernández Bonnet, de otro lado, agregó que "me confirman que desde Boca el único que ha querido tener contacto con la gente de Millonarios es Jorge Bermúdez, que es directivo allá. Pero no le han dado 'bolilla', no le han querido contestar".

Desde las oficinas del equipo azul y oro no habrían adjuntando los resultados de las evaluaciones médicas que le hicieron a Andrés Felipe Román, algo que no tendría presentación y que tiene con malestar a la dirigencia de los 'embajadores'.