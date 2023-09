Andrés Llinás: “En Millonarios queremos defender los títulos, estamos mentalizados en lograrlo”

Millonarios es el actual campeón de la Liga y la Copa del fútbol colombiano, y en este segundo semestre el equipo quiere luchar por volver a ganar estos títulos. Y así lo expresó Andrés Llinás, este martes.

El zaguero central atendió a Gol Caracol en un evento publicitario en el norte de Bogotá, del que él es la imagen, de una marca de ropa de nivel internacional.

Andrés Llinás habló de lo que fue el valioso empate 1-1 contra Medellín, del próximo rival que es el Huila y de la ambición y los objetivos que tienen en las toldas de Millonarios.

Además, el defensor bogotano recordó lo que fueron sus llamados en el 2022 a la Selección Colombia, y con Néstor Lorenzo al mando. El ‘mono’ se ilusiona con volver a vestir la camiseta de la ‘tricolor’. Todo eso lo contó en una charla en 'Mango', este martes, en un centro comercial en la capital de nuestro país.

Acá las mejores declaraciones de Andrés Llinás para Gol Caracol:

El 1-1 contra Medellín en el Atanasio

“La cancha se presta para hacer un buen partido, es uno de los mejores campos que hay en el fútbol colombiano y eso nos permite jugar bien. Menos mal Luciano Pons me puso el balón en la cabeza o sino no estaríamos felices con el empate que conseguimos”.

*Su estado de salud

“Ya me siento mejor, estando al 100 por ciento para lo que se viene con Millonarios”.

*Huila, el rival de este jueves en El Campín

“Sabemos que Huila está dentro de los ocho por algo, también está peleando el descenso pero está haciendo una gran campaña, se reforzó my bien, inteligentemente. Tiene jugadores desequilibrantes por las bandas que pasan por un buen momento. Un rival que sabemos lo que tiene, pero nosotros también. Será un partido muy entretenido donde saldremos a ganar y ellos también tienen la urgencia de ganar”.

*En Millonarios no se conforman y van por más

“Queremos pelear por el título, nosotros estamos enfocados en eso en meternos a los ocho. Nosotros nos entrenamos para defender los títulos y estamos mentalizados que lo podemos lograr”.

Andrés Llinás celebra gol con Millonarios Foto: AFP

*Ya piensan en la Copa Libertadores del 2023

“También sabemos lo que es la Copa Libertadores, hemos jugado varios torneos internacionales, sabemos lo complicado que es y estamos mentalizados en hacer una buena campaña en Copa Libertadores”.

*Juan Pablo Vargas, su ‘pareja’ en defensa

“Es una persona con experiencia, le he aprendido mucho, le agradezco mucho por todo lo que me enseña. Es la persona con la que más he compartido zaga, nos conocemos bien y eso se ve en la cancha”.

*El anhelo de estar en Selección Colombia

“Yo siento que uno siempre sueña con estar en Selección, uno día a día se prepara para ello. Siempre, todos los colombianos los visualizamos jugando el Mundial 2026”.

*Néstor Lorenzo un técnico que lo tiene en la mira

“Néstor Lorenzo habla mucho con los jugadores, dice lo que espera de uno, tiene muy buena relación con los futbolistas”.