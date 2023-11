Andrés Llinás: "Jugar una final con Millonarios hace que cualquier cansancio se vaya"

En Millonarios siguen trabajando fuertemente, ya que se están encarando a la par los partidos de los cuadrangulares de la Liga II-2023 del fútbol colombiano y también la serie de la Copa Colombia frente a Atlético Nacional.

Precisamente este jueves en Copa Colombia, los azules visitarán a los antioqueños en el Atanasio Girardot, para definir al campeón. En la ida hay que anotar que el duelo terminó con un marcador de 1-1, registrado en Bogotá.

Y en las horas previas al decisivo duelo, el defensor Andrés Llinás, se refirió al estado de forma de sus compañeros del club que dirige Alberto Gamero y de lo que se viene en la visita al escenario deportivo de Medellín.

¿Tienen alguna preparación para esta final de Copa ahora?

Publicidad

"Es hacer lo mismo de todos los partidos, creo que lo tenemos que coger como si fuera un partido más, por más que no lo sea; por más que sea un partido mucho más importante que lo normal, pero yo creo que es hacer lo que siempre hacemos. No tenemos que meternos más presión de la que toca, pero sí saber de la responsabilidad que es una final".

¿Cómo se encuentran ustedes físicamente con esa sobrecarga de partidos?

"Yo creo que todos estamos muy bien físicamente, somos conscientes de que hemos tenido una gran cantidad de compromisos, que últimamente son partidos muy seguidos, también el clima y la cancha hay veces que no son las más adecuadas para esta cantidad de partidos. Nos hemos preparado muy bien, creo que este equipo en la parte mental y en la parte física está de la mejor forma y creo que todos estamos contentos de esta final; eso hace que el cansancio se vaya".

Publicidad

¿Qué le diría al Andrés Llinás que soñaba con jugar en Millonarios?

"Que los sueños se cumplen, que crea en lo que él siempre creyó, que no se deje persuadir de otras personas que no querían que cumpliera ese sueño, sino que siempre sea fiel a él mismo. Yo creo que si uno es fiel a uno mismo y uno trabaja por lo que quiere, se pueden conseguir las cosas; entonces le diría eso y creo que estaría también muy orgulloso el Andrés pequeño, del Andrés de ahora".

¿Se vale soñar con otro gol frente a Nacional en una final?

"Yo creo que eso es algo soñado, el gol de la final contra Nacional fue algo soñado, creo que ni en mis mejores sueños pensé que fuera a hacerlo de esa forma, pero bueno también voy a soñar con un gol así para ganar. Si el gol está en mi cabeza, por favor que el título sea para nosotros".

Andrés Llinás celebra gol con Millonarios Foto: AFP

Publicidad

¿Usted como hincha y jugador, siente que es el mejor momento que le ha tocado vivir de Millonarios?

"Sí, totalmente. Creo que lo he hablado con 'Maca' (David Macalister Silva), desde que yo estoy vivo y de el Millonarios que me tocó vivir; nunca me tocó vivir un Millonarios que peleara tantas finales, que estuviera siempre ahí peleando por el campeonato y creo que se ve en el estadio, se ve con los niños. Uno cada vez ve más familias en el estadio y se ve que la gente está a gusto con el equipo, creo que se sienten identificados, que eso es lo más importante; sentirse identificado con el equipo que uno ama".