¿Andrés Llinás seguirá en Millonarios?: su representante confirmó 'coqueteos' con varios clubes

Con miras a lo que será el segundo semestre en el fútbol colombiano, donde Millonarios irá en busca del título de la Liga y Copa, la presencia de Andrés Llinás cuelga de un hilo, o por lo menos eso hizo saber su representante, Miguel Cardona.

Referente a lo que será el futuro profesional del defensor central ‘embajador’, su propio agente fue quien se encargó de dar algunas pistas y detalles sobre una posible transferencia o salida de los capitalinos en este mercado de fichajes.

"Al día de hoy no hay nada formal. Pero el interés por Andrés no es solo en Argentina. Aquí en Europa también han preguntado ya que tiene el pasaporte comunitario, un jugador que entiende muy bien el inglés, y eso lo hace que sea atractivo no solo en el 'Viejo Continente', sino también para la MLS", indicó inicialmente Miguel Cardona, confirmando el ‘coqueteo’ de diferentes clubes en el mundo por el futbolista colombiano.

Y es que, con grandes actuaciones, salvadas destacadas y goles importantes, el ‘mono’ se ha ganado un lugar importante dentro del onceno titular de Millonarios, que, dirigido por Alberto Gamero, ya regresó a la gloria del título tanto en Copa como en Liga.

Justamente, su presencia en siguiente semestre con los ‘embajadores’ es de suma importante, sin embargo, con las declaraciones de su representante la situación se complejiza un poco, teniendo en cuenta lo competitivo y económicamente fuerte del mercado internacional.

De todas maneras, así como lo afirmó Miguel Cardona, hasta el momento es solo interés en Andrés Llinás, pues, ofertas sobre la mesa todavía no hay: "Esperamos que esas llamadas se vuelvan formales y automáticamente lo que llegue al club y si le sirve al equipo y al jugador, tomar la mejor decisión para el futuro de él".

"Él está feliz en Millonarios, es su casa, las decisiones se van tomando paso a paso", concluyó el agente, confirmando las palabras que el mismo defensor azul había replicado horas atrás en un evento publicitario sobre lo que sería su futuro: “Pienso en el día a día, pensar a futuro es muy complicado. Trato de tener los pies sobre la tierra y saber que mi presente es Millonarios. No tengo afán de irme de Millonarios, estoy feliz y por eso irme al exterior no es algo que me trasnoche”.

“En este equipo que tenemos, la mayoría somos amigos y hace que el día a día sea mucho más alegre y por eso no tengo afán. Agradezco todos los días tener estos compañeros y estar en el equipo que quiero. Claro que está el sueño de jugar en el exterior sea en Europa, Argentina o Brasil, pero también tengo sueños en Millonarios que no he cumplido, como jugar la Libertadores", concluyó Andrés Llinás, quien, frente las diversos ‘coqueteos’ del exterior, mantiene la mente fija en los capitalinos y viajó con el equipo a Nariño para el debut de la Liga 2023-II frente a Deportivo Pasto.