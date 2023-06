Andrés Llinás: "Tenemos que jugar muy parecido, tener la posesión y no dejar que hagan su juego"

Optimistas, listos para salir al campo de juego y dar lo mejor de su fútbol, así vive el plantel de Millonarios la antesala de la final de vuelta de la Liga I-2023 frente a Nacional en el estadio El Campín; el balón rodará a las 7 de la noche y los dirigidos por Alberto Gamero están 'que se juegan'. Así confesó el propio Andrés Llinás, uno de los referentes de la zaga defensiva del 'embajador', en el último entrenamiento que fue abierto a la prensa en Bogotá.

"Todos estamos ansiosos porque queremos que el partido sea ya, estamos esperando y llevamos mucho tiempo esperando por esta final y este semestre se nos dio", manifestó de entrada Llinás en diálogo con los medios de comunicación.

Para este crucial compromiso frente al 'verdolaga', Millonarios podrá contar con Álvaro Montero y Óscar Cortés, refuerzos que Andrés Llinás resaltó en el esquema táctico empleado por el DT samario.

"De acuerdo, cuando ya uno tiene todas las cartas uno se siente mucho más completo y siempre va a ser un refuerzo cuando hay jugadores que vuelven de la Selección", expresó.

Eso sí tuvo claro que para vencer a los dirigidos por Paulo Autuori en El Campín deben emplear la posesión del balón, no dejar que su rival haga su juego y ser certeros en la definición.

"No, creo que tenemos que jugar muy parecido, tratar de tener la posesión y no dejar que ellos puedan hacer su juego y también tenemos que concretar las jugadas de gol porque allá (Atanasio Girardot) tuvimos para meterla y no pudimos y va a ser muy importante en Bogotá hacerlo", complementó Andrés Llinás.

También se refirió a cómo está la plantilla en el tema anímico, a lo que dijo que "cuando uno juega una final no hay tema anímico, todos estamos al cien, todos queremos jugar ya y estamos esperando el momento para empezar a jugar".

Acción de juego entre Millonarios y Atlético Nacional Archivo de Colprensa

De otro lado, Jader Valencia, la gran figura en el juego de ida en el Atanasio, resaltó que el plantel azul está más que positivo y que confían en quedarse con la estrella 16.

"Es una final, todo el mundo está bien motivado, vamos a dar todo de nosotros para intentar conseguir el título, que es lo que hemos estado anhelando desde que llegamos acá. He estado muy bien, ahí con el departamento médico, igual con el grupo se ha trabajado bien y estamos todos muy descansados", sostuvo.

Y sobre lo mismo complementó que "vamos a jugar una final, que es lo que siempre hemos estado anhelando y contra un equipo complicado como lo es Nacional; realmente anímicamente todo el equipo está muy bien y vamos a jugar una final y eso es todo".

Sobre su actuación en Medellín aseveró que se siente orgulloso de ello, pero un partido "no cambia nada", lo más importante para él es la "parte la confianza" que "viene más con el cuerpo técnico y los compañeros".