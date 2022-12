Andrés ‘Manga’ Escobar aseguró que “no va más” con Deportes Tolima: rescindirá su contrato

El extremo caucano, de 27 años, llegó al actual campeón de Colombia en la presente temporada y terminaría su vínculo con los ’pijaos’ a falta de seis fechas.

Este martes, Andrés Ramiro ‘Manga’ Escobar aseguró que no seguirá el Deportes Tolima y que en los próximos días se terminará oficialmente el vínculo del atacante con la institución ibaguereña.

"Aún no he firmado la rescisión del contrato, pero entre hoy (martes) y mañana (miércoles) lo hago, no voy más con Tolima”, manifestó el exjugador de Millonarios y Nacional al programa radial 'Zona Libre de Humo'.

‘Manga’ llegó al club ‘pijao’ para la presente temporada proveniente de Estudiantes de La Plata, de Argentina, donde solo disputó dos partidos. Con los tolimenses, el nacido en Puerto Tejada había disputado ocho partidos, de los cuales tres fue titular, y no anotó ningún gol.

Pese a no existir comunicado oficial del Deportes Tolima sobre la situación contractual del jugador, presuntamente existieron hechos de indisciplina, los cuales desencadenaron en la salida del jugador.

Por su parte, el vinotinto y oro es el líder de la Liga Águila-II y está muy cerca de asegurarse como el primer clasificado a los cuartos de final, a falta de 18 puntos por disputar.

