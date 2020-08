Andrés ‘Manga’ Escobar: “El presidente del Cúcuta te dice que te va a pagar y ahí te tiene”

Andrés ‘Manga’ Escobar no aguantó más y se fue del Cúcuta Deportivo, lamentando la situación que vive el club al mando de José Augusto Cadena.

Y es que el atacante vallecaucano era refuerzo del elenco ‘motilón’ para este 2020, pero con las constantes faltas del pago de su salario, decidió dar un paso al costado.

En charla con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’, ‘Manga’ Escobar contó un poco más de su salida del Cúcuta Deportivo.

Vea acá las declaraciones de Andrés ‘Manga’ Escobar:

*Su salida del Cúcuta

“Ustedes saben que el presidente del Cúcuta es un poco complicado, son temas que a nosotros como jugadores se nos sale de las manos, pero estamos intentando seguir, entrenando fuerte y preparándonos para lo que viene”.

*Los motivos

“No he podido salir de la ciudad por diferentes motivos, después ellos me dicen que tengo que ir, pero es una irresponsabilidad, eso es penalizado, ese fue uno de los temas. Al otro día al correo y al whatsapp me mandaron el termino del contrato, pero no quiero dar mayor desarrollo a esto y estoy enfocado y sé que vendrán cosas mejores”.

*Su lamento por la situación que vive el Cúcuta Deportivo

“Sí, ahora mismo estoy libre, da lastima por la institución, por el momento que está pasando, pero era mejor dar un paso al costado, es algo difícil”.

*Las deudas con otros jugadores

“Con ellos están atrasados, te dice que te va a pagar, y así lo tiene a uno, llega el tercer y cuarto mes, pero hay muchos jóvenes de 20 años, que en este momento quieren es jugar”.

*La cantidad de sueldos que le quedaron debiendo

“Me quedaron debiendo tres sueldos, hay jugadores que les deben desde el año pasado”.

*El apoyo de Acolfutpro

“Han estado muy pendientes en cuanto al desarrollo que han pasado, nos sentíamos solos pero ellos nos decían que esto se soluciona a largo plazo, por el bien del grupo, esperemos todo este bien para el grupo que se quedó en Cúcuta”.