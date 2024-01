Andrés Mosquera Marmolejo tiene una meta clara con Santa Fe: "Siempre el objetivo es ser campeón"

Independiente Santa Fe ahora solo mira para adelante. Para el 2024 tendrá una agitada agenda en donde tendrá que ponerse las pilas desde el principio si es que quiere volver a tener el brillo que tuvo años atrás.

Sin embargo, esta campaña pinta diferente y desde el principio, la gran mayoría de jugadores pertenecientes al plantel profesional ya se preparan de cara a lo que será esta temporada de grandes retos.

Bajo todo este panorama, Andrés Mosquera Marmolejo, arquero de 32 años de edad, fue oficializado como el nuevo guardameta del cuadro 'león' a finales de diciembre de 2023, llegando procedente desde Independiente Medellín, equipo con el que, finalmente, no pudo alzarse con la estrella navideña, ya que terminó cayendo con el Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot.

Tras un paso más que digno en el 'poderoso de la montaña', varios de los dirigentes decidieron confiar en él para que se convierta en el nuevo guardián del arco santafereño y, cómo no, el propio jugador decidió expresar su alegría de ser parte del equipo 'albirrojo'. “Gracias a Santa Fe por abrirme las puertas. Feliz de estar acá, soy un jugador más que llega para ponerse a punto para poder, ojalá, hacer un gran semestre, conseguir el objetivo que nos hemos trazado", fueron las primeras palabras de Mosquera Marmolejo para el medio oficial de Santa Fe.

Publicidad

"Desde que se dio mi llegada la gente ha estado feliz y lo estoy de ser parte del ‘Primer Campeón’, no lo dudé en venir acá, feliz de volver a la capital y ser parte de este equipo, ojalá todo nos salga de maravilla”, terminó por agregar.

Igualmente, reveló ciertos detalles de su llegada a Santa Fe, comentando que otros clubes también estuvieron en busca de sus servicios. "Cuando el presidente (de Santa Fe) me llama y me dice que quería que yo estuviera acá en el equipo, tenía otras opciones, otras ofertas. Hablé con la gente del Medellín, ellos sabían que estaba la opción de poder salir, de tener otro aire. Hablé con la Directiva de Medellín, me abrieron las puertas, me decían que estaban de acuerdo, pero que todas las partes quedaran muy bien, que estuvieran de acuerdo, entonces ellos hablaron conmigo, me dijeron que también había otras opciones, pero yo les dije y les manifesté que quería venir acá, que quería estar en Santa Fe y todo salió muy rápido y muy fácil", aseguró.

Otras declaraciones de Andrés Mosquera Marmolejo

Andrés Mosquera Marmolejo, nuevo guardameta de Independiente Santa Fe para 2024. Foto: Independiente Santa Fe.

Publicidad

Sus primeras sensaciones del grupo que se encontró en Santa Fe

"El grupo demuestra liderazgo, compromiso, ya lo deportivo, lo decide el profe. Sabemos que esto es una competencia. Él decide quién juega, pero en el momento en el que yo esté van a encontrar a un arquero seguro, un arquero con capacidad. Como lo dije, con liderazgo y compromiso siempre de brindar lo mejor y que seamos felices siempre que disfrutemos todo lo que hagamos".

¿Qué caracteriza a Andrés Mosquera Marmolejo?

"Soy un arquero de cortar muchos centros, de liderar, de jugar bien a la hora de que me devuelvan una pelota, de estar siempre atento. Aquí estamos para siempre aprender y en lo que el profe necesite, siempre aportar".

¿Cómo fueron sus inicios?

"Mi inicio fue en Bogotá fútbol club, donde yo hice mis inferiores, donde me abrieron las puertas y estuve alrededor de cuatro años. Después tuve la oportunidad de pasar por el América, por Cortuluá, volví a Fortaleza, allí estuve año y medio y me fui a Bucaramanga. También estuve en Pasto y lo último estuve seis años con Independiente Medellín y ahora llego a Santa Fe".

Su experiencia con la Selección Colombia

"Con la Selección Colombia tuve la oportunidad de jugar un Mundial sub-17, Dos sudamericanos sub-20, un panamericano".

Publicidad

Sus aspiraciones con Santa Fe

"Un equipo grande siempre tiene que tener el objetivo de ser campeón. Eso siempre va a ser la prioridad, es un camino que apenas va a empezar y ojalá tengamos la oportunidad de terminarlo muy bien".

Un mensaje para la hinchada

"A toda la hinchada cardenal, queremos contar con ustedes, son una parte muy importante en lo que va a ser la construcción de este nuevo semestre, su aliento, el apoyo incondicional al equipo. Esperamos que cada partido nos alienten y que se puedan abonar y que nos brinden siempre lo mejor, Dios los bendiga".