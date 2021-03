Andrés Orozco, de los 'cortos' al traje de paño: sus palabras como nuevo entrenador de Envigado

Este jueves, Envigado anunció la salida del banquillo de José Arastey, director técnico español que no consiguió buenos resultados en el torneo actual. El nuevo timonel de la 'cantera de héroes' será Andrés Orozco, quien venía siendo asistente del entrenador ibérico.

El ex zaguero central fue designado como orientador interino hasta el final del semestre y este viernes habló con GolCaracol.com, donde dejó claras sus pretensiones en el nuevo cargo.

¿Cómo tomó la salida de José Arestey?

"Son sentimientos encontrados, porque con el 'profe' José tuvimos una muy buena empatía. La verdad estoy triste por su salida, pero contento por ver la confianza que tiene el club y los directivos, pues seguramente ellos saben lo que puedo dar, lo que he sido como persona y trabajador".

Le tocó arrancar contra un 'toro bravo', como el Tolima...

"Le tengo un respeto total a Tolima, no solamente a este equipo, sino al rival que tengamos en frente. Seguramente encontraremos mañana un partido muy difícil, pero también un partido buenísimo para jugarlo de la mejor manera, para competirlo y, porqué no, tener un resultado positivo en casa".

¿Cómo ha tomado este nuevo papel como entrenador?

"Tranquilo, pues de todas maneras mi manera de ser, me lleva a sentir lo que hago, vivir cada instante, cada momento... Ahora que me toca como entrenador, seguramente sentiré esa emoción. En la previa ando tranquilo, porque veo a los muchachos bastante bien y sé que tenemos un gran equipo, que querrán revertir esta situación en los cinco partidos que faltan".

¿Qué posibilidad cree usted que al final del torneo el club lo respalde y lo deje en el próximo torneo?

"El club me ha respaldado durante 12 años, no es fácil estar en una institución como jugador tanto tiempo, luego que te den esa posibilidad de retirarte, de hacerte una despedida y seguir vinculado al club. Sin embargo, quisiera unos buenos cinco partidos, empezando por el de mañana. Ojalá me pueda quedar el próximo torneo".

Usted ya ha dirigido en divisiones menores, ¿Cómo le gusta que juegue sus equipos?

"Tenemos jugadores de buen pie, que se adapten al estilo no solo mío, sino al que pregona, que siempre ha sido la filosofía de Envigado. Es cuestión de darles confianza a esos muchachos, recalcando que todo parte de un conjunto, para desde ahí desarrollar todo su talento".

Por: Julián Campos Guerrero / @jccg1205