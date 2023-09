Andrés Orozco: “Me voy tranquilo de la dirección técnica de Envigado, uno debe aprender”

Envigado tiene nuevo técnico para el remate de la Liga del fútbol colombiano 2023-II, ya que fue confirmado Dayron Pérez, quien tomará el lugar de Andrés Orozco, quien estuvo hasta hace algunas horas como el encargado del equipo.

Por eso, este miércoles, el propio Orozco habló con ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ sobre su salida como timonel del conjunto antioqueño.

"Yo muy tranquilo la vedad porque desde el principio que tomé el cargo, que era la tercer o cuarta fecha cuando el profe Alberto Suarez salió, se me hablaba como técnico interino, no fui nunca en propiedad”, contó.

Eso sí, Andrés Orozco señaló que “siempre he sido de la casa, llevo 14 años trabajando en el club, he pasado momentos bonitos y otros no tanto. Esta vez con tantos jugadores jóvenes, que yo he tenido, era el camino a seguir a ver si los resultados mostraban como se continuaba, desafortunadamente los resultados no se dieron, hubo lesiones, no son disculpas”.

Publicidad

Acá más declaraciones de Andrés Orozco, en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’:

*Seguirá trabajando en el Envigado

“Seguimos vinculados al club, me lo han hecho saber los dueños, pero uno queda con ese sin sabor porque uno siempre quiere dar más. Pero con la tranquilidad que uno cuando es honesto, buen trabajador día tras día eso es lo que te deja tranquilo”.

*Muchos técnicos han salido en la Liga 2023-II

“Es una carrera así, son ocho técnicos ya, dos en Envigado, pero hay que continuar, uno debe aprender”.

Publicidad

*Orozco sabía que no era técnico en propiedad

“Yo lo hablé cuando tomé el equipo, que estaba interino y cualquier cosa podía pasar, llegaban o tenían hojas de vida, me han dicho que soy parte del club. Ellos saben quien soy para el equipo, previo al juego con Millonarios se empezaba a rumorear, se me acercaron los dueños, que soy institución y que ellos siguen confiando en mi labor”.

*Siempre quiso ayudar al equipo

“Uno se hace un sin fin de preguntas, uno ha sido del fútbol muchos años, tengo un buen nombre, pero la gente me preguntaba las razones para tomar al Envigado, y es que uno es empleado y si uno puede dar una mano lo hace. Se trae una carga de todos, del jugador por los resultados y el directivo por salvar el club”.

*El confía en que Envigado no descenderá

“También veo jugadores que los mantienen aún peleando descenso, pero a lo último hay que unificar cosas, por eso estoy tranquilo. Como muchas veces dije en rueda de prensa Envigado no va a descender”.

*A veces no solo alcanza con los jóvenes y los fichajes no siempre rinden

“Me pongo a ver los equipos del descenso y los jugadores llevo el Huila, y el profe Diego Corredor no ha podido darle vuelta, los jugadores del Unión Magdalena también. Sé que Envigado ha apostado por las contrataciones, pero ahí también es cuando uno compra una casa, no compra un vecino. Envigado apuesta por un jugador, pero también esta ahí si era el ideal para reemplazar al otro, entonces son muchas variantes que te hacen analizar que el problema es de todos”.