Andrés Orozco: "Medellín encierra el reflejo de lo que ha sido David González durante toda su vida"

Independiente Medellín y Deportivo Pereira protagonizarán este domingo 4 de diciembre, la final de ida de la liga del fútbol colombiano. El 'poderoso' buscará su séptimo título, mientras que los 'matecañas' irán por su primera estrella.

David González, quien llegó en este 2022 a la dirección técnica del conjunto rojo de Antioquia, también intentará su primer campeonato desde la raya. Si hay alguien que conoce de cerca al actual timonel del DIM, ese es Andrés Felipe Orozco, quien compartió camerino con el 'Rockero' en el año 2002, además de celebrar juntos una liga con el 'poderoso' en ese mismo año.

Publicidad

En Gol Caracol dialogamos con el exdefensor antioqueño. Éste destacó el trabajo que ha venido desempeñando González en la dirección técnica del Medellín y aseguró que el equipo "refleja lo que ha sido David a lo largo de su vida", una persona comprometida, ordenada y disciplinada.

Independiente Medellín celebrando el gol contra Santa Fe. DIMAYOR

¿Cómo analiza este Medellín para la final contra el Deportivo Pereira?

En realidad, un Medellín fortalecido desde lo anímico como equipo, me parece un equipo fuerte, que está caracterizado por ser muy unido fuera del campo, y eso se refleja dentro de éste. Entonces, vemos un Medellín aguerrido, un Medellín que ante la dificultad, ante la adversidad que ha tenido, en el semestre ha intentado superar con creces, partiendo del orden, partiendo de la actividad, partiendo del conjunto, y obviamente también de hombres de experiencia que quieren dejar un legado en la institución".

¿Cuáles son esas virtudes y cualidades de este Medellín de David González?

"Como cualidades, como fortalezas, veo una solidaridad defensiva, comandada no solamente por su arquero, sino también por sus defensores, veo en Ricaurte -el eje principal del equipo, por ahí pasan la mayoría de acciones ofensivas- y partiendo incluso desde muy atrás en inicio de juego, y veo también en sus dos atacantes, jugadores inquietantes, fuertes, con gol, que se compenetran bastante bien; eso lo hace tener una columna vertebral bastante fuerte, y obviamente hay que conocer lo hecho por sus extremos: Pons (Luciano), Vladimir (Hernández); sus laterales también que han sido o que han venido elevando el nivel de menos a más. Veo a Medellín un equipo muy equilibrado, un equipo muy compenetrado, muy parejo en todas sus líneas, y por eso su llegada a la instancia final".

¿Qué nos puede decir de David González, de cómo ha gestionado este Medellín, pues su primera experiencia como DT?

"En cuanto a David, me alegra mucho por él, es una persona con la cual compartí en camerino mucho rato, en la cual tenemos una amistad aún. Su equipo se caracteriza a su personalidad, a su manera de ser, aparte de ser una persona comprometida, ordenada, disciplinada; yo creo que la experiencia que ha llevado a los camerinos, más su academia, lo ha llevado a que en su primera experiencia, empiecen los logros a aparecer. ¿Y por qué me alegra mucho por él? Porque de todas maneras es una persona joven que está entrando a un clima complejo, como es la dirección técnica en el fútbol profesional colombiano, y que lo ha hecho bastante bien a pesar de sus adversidades; creo que ha sabido salir de ellas de una muy buena manera y hoy los lleva a disputar un título en nuestro fútbol".

Publicidad

¿Cómo era ese David González como jugador y ahora como entrenador, cómo lo percibe desde afuera?

"Si te digo la verdad, lo sigo viendo, o sea, no he perdido su esencia, sigo siendo igual, obviamente con roles diferentes, cuando tuve la experiencia de estar con él, en el año 2002, recién llegaba a una portería titular de un equipo importante como Medellín. Una persona callada, seria; trabajadora, pero siempre muy dispuesta a mejorar, y eso es lo que lo llevó a ser un grande en el fútbol,

no solamente colombiano, sino internacional, y lo vemos en la raya, lo vemos dirigir, lo vemos gestionar un equipo, y lo hace de la misma manera, partiendo los valores; partiendo de ese ser íntegro que se ve reflejado en él; su equipo encierra el reflejo a lo que ha sido David durante toda su vida".

David Gonzáles, DT de Independiente Medellín Cortesía de Dimayor

La estrella que usted ganó con el Medellín fue contra Deportivo Pasto, ¿cómo manejaron en esa época el favoritismo y qué consejos le daría a David González, puesto que equipo llega como favorito a la final frente a Pereira?

"Si hablamos de favoritismo, pues puede ser Medellín por los nombres y por la institución, pero se me hace muy similar de esa final en Pasto, como la final que tiene ahora Medellín, porque se enfrenta a un equipo con un nombre no tan alto como pueden ser otros; pero la verdad, ese Pasto de ese 2012, era un Pasto con jugadores increíbles, siendo un gran equipo, y eso es lo que veo también de este Deportivo Pereira. Primero, conducido de una buena manera por el entrenador Alejandro Retrepo, y segundo, una mezcla entre jugadores jóvenes y jugadores de experiencia,

que han demostrado ser el mejor visitante, que han demostrado ser un equipo agresivo; un equipo que tiene una idea clara, entonces, ese favoritismo yo creo que, no solamente partiendo de David, sino de hombres de experiencia que tiene Independiente Medellín; creo que lo van a saber manejar de una buena manera, pensando en que no solamente la final se define aquí en el Atanasio, sino que se puede definir en el Hernán Ramírez Villegas".