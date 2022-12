Andrés ‘Pecoso’ Correa: “Cuando me vi sangre, supe que tenía que salir"

El defensor de Once Caldas dialogó con ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, y aseguró que, tras el lamentable golpe con Dany Rosero ya todo está controlado y los exámenes salieron bien.

Andrés ´Pecoso’ Correa y Dany Rosero asustaron a más de uno durante el partido entre Cali y Once Caldas. Afortunadamente, ninguno de los dos jugadores sufrió de más, así lo aseguró el jugador del 'blanco blanco'.

El defensor, quien se llevó la peor parte del golpe, aseguró que recuerda todo lo que pasó después del choque y además mencionó que: “Fue una lástima esa jugada de anoche que tuvimos con Rosero. Fue un momento maluco el chocarnos y llevarnos esa parte mala del juego, pero pues todo fue atendido con tiempo, los exámenes salieron bien y ya pensando en lo que será la recuperación.”

Por su parte, el capitán del ‘blanco blanco’ también habló de la eliminación del equipo manizaleño de los cuadrangulares al igual que del cese de actividades en el fútbol colombiano.

¿Recuerda que pasó después del golpe con Dany Rosero?

"Recuerdo todo: Rodríguez devolvió el balón, fui a disputarlo y anticipé, pero Rosero en ese momento me golpeó y ya cuando caí la intuición de una fue tomarnos la cara y los dedos me quedaron untados de sangre. Cuando me vi sangre, supe que tenía que salir del campo.

¿Por qué la demora de su traslado a la ambulancia del estadio?

"Yo sé que había ambulancia, hay dos versiones, que la ambulancia no estaba en la posición adecuada y la otra que los señores de la Cruz Roja no sabían dónde estaba el vehículo entonces hubo confusión al momento de saber dónde estaba, luego en la cancha ellos sabían lo que hacían, pero esas son la dos versiones que rondan en las últimas horas".

¿Su opinión de la eliminación del Once Caldas?

"Para nadie es un secreto de que el equipo tuvo buenas presentaciones, se escaparon puntos fundamentales, desde el primer partido con Nacional. Todo ese tipo de partidos que les ganamos a los primeros de la tabla y ahí marcamos diferencia, pero en otros partidos no salió lo que esperábamos y sé que este año no fue tan bueno, pero hay cosas rescatables y estoy seguro de que con la continuación del proceso todo será para bien".

¿Usted como capitán que espera del paro de futbolistas?

"Ya han salido bastante comunicados para lo del cese, nosotros los futbolistas estamos afiliados a la agremiación y no hablamos por equipo sino por el lado de todos los jugadores, entonces no lo hemos manejado de esa manera y pues somos todos los que estamos peleando esos derechos y solicitando el dialogo con Dimayor para que muchas cosas puedan cambiar. Estamos confiados de que la asamblea que ellos tengan resulte exitosa y pues esperemos que el fútbol sea el ganador y mejore para bien".