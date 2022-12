Andrés 'Pecoso' Correa: "El título del Pereira es el reconocimiento al esfuerzo y creer en procesos"

Este miércoles, Deportivo Pereira hizo historia tras vencer 4-3 en los penaltis al Independiente Medellín, y así, obtener su primer título en 78 años de existencia. Desde que ascendieron en 2019, el equipo lucho desde la peligrosa zona del descenso y poco a poco fueron forjando lo que ahora es una realidad: una estrella para su escudo. Uno de los pilares del equipo es Andrés 'Pecoso' Correa, líder de la defensa 'matecaña'.

El jugador habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre los detalles que llevaron a los risaraldenses a lograr esta hazaña.

A continuación, las declaraciones de Andrés Felipe 'Pecoso' Correa, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', este jueves 8 de diciembre:

¿Todavía sigue celebrando?

"Estoy compartiendo mucho con mi familia después del objetivo, todo este tiempo invertimos tanto en nuestra profesión que ahora la recompensa es estar plenamente con la familia".

¿Cuántos títulos acumula con este en su carrera?

"Con este sería el tercero. Tuve el de la B con Águilas Doradas en 2010, con Junior la Copa Colombia en 2015 y este año mi primera Liga con el Deportivo Pereira".

Usted tiene 38 años ¿Cómo compensar la parte física?

"El tema de la madurez, de los partidos ayuda mucho en la ubicación, en no desgastarse, en ser rápido mentalmente. El físico tiene que ser la base, pero la parte cognitiva mucho más y eso me ayuda mucho para tener un rendimiento optimo".

*Sobre el proceso con el profesor Alejandro Restrepo para obtener este título

"El profe Alejandro es el directo responsable, a pesar que él nos da el reconocimiento a nosotros los jugadores, él desde el primer día nos convenció, creímos en su idea y en cada acto ligado al trabajo. Ese trabajo personal e individual que nos dio son bases importantes para que hoy esto sea una realidad. Tuvimos la convicción y el compromiso de asumir esta responsabilidad. La final no solamente la preparamos después de los cuadrangulares, eso lo hicimos desde el primer día de entrenamiento porque la visualizábamos. Hicimos mucho trabajo emocional, mental y eso fue un resultado muy valioso para todos. Desde el primer partido contra Alianza Petrolera mostramos una estructura de juego y con ella misma finalizamos, obviamente con algunas variantes que ciertos equipos no lograron interpretarnos y todo eso nos hace muy felices. Además, me hace muy feliz por el profesor Alejandro, un trabajador incansable. Es la prueba de que los procesos son importantes. Muchas veces queremos resultados inmediatos, pero esto es el reconocimiento a su esfuerzo y a lo que está construyendo".

¿Por qué salió sustituido sobre el final del partido y le pidió disculpas a la afición?

"En el primer tiempo yo tuve un choque con Díber Cambindo bastante aparatoso. Me golpeé la espalda, al escapula de la derecha y por eso jugué con bastante dolor hasta ese minuto. Yo pude haber terminado el partido, pero en lectura de juego yo vi que Medellín no nos llegaba mucho, querían era contraatacar. Y entre el 70' y 80' me sacan amarilla, entonces ya eran dos limitaciones las que tenía: la física y la amonestación. Vi que David González iba darle ingreso al delantero Chávez para que me enfrentara. Entonces pensé en que mi compañero también estaba al 100% para ingresar y lo que mejor que yo podía hacer era darle la oportunidad porque yo podría salir expulsado".