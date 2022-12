Andrés Pérez, el ‘juvenil’ de Independiente Santa Fe: “Tengo 38 años, pero me siento de 20”

El mediocampista bogotano es una de las caras nuevas de un equipo ‘cardenal’ que no ha podido conseguir su primera victoria en la Liga Águila-I 2019, pero que espera hacerlo este sábado, en El Campín, frente a Tolima.

Andrés Pérez es de esos nombres emblemáticos del fútbol colombiano. Sus inicios, con Millonarios, lo hicieron un referente del equipo azul cuando su producción de canteranos era escasa.

Publicidad

Luego, su paso al Deportivo Cali, no sin antes haber probado suerte en el fútbol del exterior, con buenos réditos en el balompié argentino; le quedó como anillo al dedo a este mediocampista bogotano que se convirtió en referente y capitán del equipo ‘azucarero’.

Vea acá: Matías Fernández, oficialmente ‘tiburón’: “Estoy muy contento de venir al campeón de Colombia”

Ahora, con 38 años, Pérez regresó a su casa, pero, esta vez, para vestirse de rojo. “Estoy muy contento y feliz de volver a Bogotá”, le confesó en charla con GolCaracol.com.

¿Cómo se ha sentido en estos días?

Publicidad

“Estoy contento y tranquilo. Confiado en conseguir buenos resultados con estos jugadores, a los cuales varios he enfrentado y con quienes también he jugado. Entonces el grupo me ha acogido de la mejor manera”.

¿De qué manera se dio su llegada a Santa Fe?

Publicidad

“Me llamó el presidente y me dijo que quería contar conmigo. A mí me encantó el reto de venir a Santa Fe. Me gusta mucho su estilo de juego, va con mi ideología y con lo que quiero ver en un terreno de juego”.

¿En qué momento de su carrera llega?

“En uno muy especial porque tengo muchas ganas de venir, marcar diferencia y salir campeón. Entonces es algo muy lindo. Obviamente tengo 38 años, pero siento como de 20”.

Vea también: Efmamjjasond González, el ‘sin tocayo’ que se llevó Jorge Almirón de Nacional para San Lorenzo

Publicidad

Regresó a Bogotá, pero a la vereda de enfrente…

“Yo siempre he sido muy respetuoso con todos. Entrego todo de mí y cada quien lo vive a su manera. Yo soy feliz, que se amargue el que se quiera amargar”.

Publicidad

¿Se trajo los mejores recuerdos del Cali?

“Son maravillosos. Fue una experiencia muy bonita, viví increíbles momentos. Solo tengo palabras de agradecimiento para la hinchada del Cali”.

¿Por qué se dio su salida entonces?

“Eso es un tema que ya pasó, ahora tengo mi cabeza en Santa Fe y en conseguir triunfos con está camiseta”.

Publicidad

¿Cómo es su tema contractual con Santa Fe”

“Firmé por año y medio. Vamos a ver si llegamos a los 40 con Santa Fe”.

Publicidad

¿Sueña con retirarse aquí?

“Sí, pues estamos en un proceso. Pero Ahora no estoy pensando en el retiro, solo en afianzarme en el equipo y con la gente”.

¿Se siente líder en este grupo?

“No. Están Luis Manuel Seijas y Omar Pérez -el ídolo-. Aunque no hay un solo líder. En mi caso, que soy un jugador de experiencia, trato de aportarle lo que sé a los demás por el bien de Santa Fe”.

Publicidad