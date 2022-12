Andrés Pérez y su despedida: "No me voy de Cali porque yo quiero, es duro saber eso"

El volante bogotano confirmó este domingo y después del partido frente al Pasto que no seguirá haciendo parte del club 'azucarero', al que había llegado en la temporada 2009.

Además de la mala noticia de la confirmación de la eliminación de los cuartos de final pese al triunfo 1-0 sobre Pasto, en el Deportivo Cali se conoció que el bogotano Andrés Pérez no seguirá haciendo parte del club al que había llegado hace diez años.

"Es duro saber que no me voy porque yo quiero. Me duele mucho, no lo esperaba así. Hay que aceptar las cosas", expresó Pérez, en la rueda de prensa posterior al juego de los verdes.

"No me quisiera ir nunca, hace tres meses me comunicaron que no iba a seguir jugando, pensé que iba a seguir en la institución, pero tampoco", agregó el bogotano.

Andrés Pérez se convirtió por su entrega, profesionalismo y sacrificio en referente y capitán del Cali, con el que ganó la Copa, Liga y Superliga Águila.

