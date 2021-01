Andrés Rentería: "Vengo a demostrar y a ganarme mi lugar en el once inicial de Santa Fe"

Andrés Rentería es una de las nuevas caras que presentará en el ataque Independiente Santa Fe , para afrontar este año la liga colombiana y la Copa Libertadores .

Rentería, de 27 años, llega al equipo capitalino procedente de Rionegro, en donde jugó los dos últimos años.

En diálogo con el equipo de prensa de Santa Fe, el atacante antioqueño habló de sus expectativas con el cuadro capitalino y de los objetivos que tiene en mente para este 2021.

"Vengo a demostrar, a ganarme mi lugar en el once inicial y cada entrenamiento me voy a esforzar para que el 'profe' (Harold Rivera) me tenga en cuenta", aseguró Rentería.

"Quiero pelear el puesto, aportarle mi granito de arena al equipo y quedar campeón. He hablado poco con el ‘profe’, pero encontré un equipo fuerte, unido, con grandes jugadores", agregó.

Sobre sus características, 'El Topo' indicó que "me caracterizo por ser rápido, explosivo, le pego con la dos piernas, me gusta jugarme el duelo uno contra uno y pelear todos los balones a 'muerte'".

Por último, se refirió a la participación del conjunto 'cardenal' en la Copa Libertadores.

"Quisiera jugar la Libertadores y creo que es un torneo que le da un plus a uno como jugador. Hay que demostrar y pelear. Espero que sigan apoyando al equipo", finalizó.

Santa Fe debutará en la liga colombiana frente al Atlético Nacional, el próximo fin de semana.