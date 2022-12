Andrés Ricaurte, dichoso en la cuarentena: se estrena como padre y recibe elogios de ‘El Pibe’

El mediocampista de Independiente Medellín se encuentra aislado en su casa, junto a su familia, y desde allí se entrena con la esperanza de que el fútbol regrese pronto, aunque para él primero está la vida.

Se entrena todas las mañanas como si estuviera en la sede de su equipo. A veces guiado por el preparador físico y a veces por su cuenta, pero no deja de ejercitarse. No es lo mismo en su casa, hace falta el espacio, el verde césped y sus compañeros, con los que comparte a diario.

Sin embargo, aunque extraña saltar a la cancha y darle unos toques a la pelota, Andrés Ricaurte recibe esta cuarentena como un regalo de la vida, porque quizás en otro momento no hubiera podido dedicarse por completo a su hija recién nacida.

“Este tiempo me ha ayudado mucho porque mi hija tiene recién 15 días, entonces he podido estar de lleno, ayudándole a la esposa y compartiendo tiempo de calidad con ellas”, le dijo este miércoles Ricaurte a GolCaracol desde su casa en Medellín.

“He podido reflexionar mucho y aprender a valorar lo que vivimos en el día a día, que a veces pasa desapercibido y no lo sabemos aprovechar tanto”, agregó, reflexivo.

Y mientras espera volver a los terrenos de juego, recibe el halago de una leyenda del fútbol colombiano, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama, que jugó en su posición y lo pide para la Selección Colombia.

“Ricaurte en este momento es el mejor jugador colombiano que tenemos. (…) Tiene mucha calidad y nunca se lesiona. Espero que tenga la oportunidad de ir a la Selección”, aseguró Valderrama.

Las palabras de ‘El Pibe’ no son nuevas para el ‘10’ del Medellín, pero lo siguen motivando para alcanzar sus sueños y estar junto a jugadores de la talla de James Rodríguez y Falcao García.

“’El Pibe’ ya lo había dicho hace como un mes y ahora lo ratificó. Es muy halagador, lo impulsa y motiva a uno a seguir mejorando, trabajando y seguir disfrutando de este deporte. Me seguiré esforzando para llegar a ese lugar”, indicó el jugador.

Por último, Ricaurte Vélez expresó que no le extraña que el fútbol no regrese después del 27 de abril y no titubeó a la hora de sentar su posición.

“Estaba seguro que eso iba a pasar, en este momento el fútbol es de las cosas menos importantes, debe prevalecer la salud y hay que buscar el bien común. Ojalá que con la cuarentena podamos superar esta situación”, finalizó.

