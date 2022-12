Andrés Ricaurte: "El clásico tiene un condimento especial, esperamos disfrutarlo"

El jugador de Independiente Medellín habló en la previa del clásico contra Atlético Nacional, correspondiente a la décima fecha de la Liga Águila-I.

Andrés Ricaurte, uno de los jugadores más importantes del 'poderoso' en esta temporada, habló en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', sobre el duelo de este sábado contra el cuadro verdolaga.

"Será un partido muy especial para los hinchas del fútbol, esperamos disfrutarlo de la mejor manera", dijo al ser preguntado por sus sensaciones sobre el cotejo.

También afirmó que este enfrentamiento "siempre tiene un condimento muy especial, ojalá el resultado sea ejemplo de lo sucedido en el campo".

En cuanto a la investigación que abrió la Dimayor por su supuesta simulación en el penalti que le dio la victoria a su equipo sobre Independiente Santa Fe (en la fecha anterior), se mostró tranquilo. "No me angustia para nada. El tema de Santa Fe está ahí en progreso, pero no me preocupa para nada", insistió.

Asimismo, hizo referencia a la mejoría que ha mostrado el equipo en las últimas fechas, luego de un inicio complicado. "Nos hemos caracterizado por ser un equipo muy unido. A pesar de los malos resultados estamos volviendo a levantar cabeza y ojalá podamos mantenernos en los ocho", dijo el volante.

Por último, ya más distendido, bromeó sobre el hecho de que su padre, el exjugador del DIM, Carlos Ricaurte, casi no vaya al estadio a verlo. "Mi papá se emociona mucho a veces y no le gusta ir al estadio porque se desespera", cerró.

