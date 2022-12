Andrés Ricaurte y la presentación del Ecaes, tras el clásico paisa: “El examen es bastante cansón”

El centrocampista del ‘poderoso’ fue pieza clave en la victoria frente a los ‘verdolagas’ por la decimotercera fecha de la Liga Águila-II.

Andrés Ricaurte presentó este domingo el Ecaes (Exámenes de Calidad de Educación Superior), las pruebas de Estado que les exigen a los estudiantes de pregrado para poder graduarse como profesionales.

Ricaurte, quien aspira a recibir el título como administrador de empresas, lo hizo un día después del clásico paisa entre su equipo, Independiente Medellín, y Atlético Nacional, partido en el que fue titular y jugó los 90 minutos.

“Me fue bien. El examen es bastante cansón, pero hay que hacerlo como requisito en la universidad”, manifestó este lunes el volante en entrevista con el programa ‘Blog Deportivo’, de 'Blu Radio'.

“Estudiar ayuda a mejorar el funcionamiento. Si uno trabaja el cerebro, ayudará a tomar mejores decisiones y será más rápido. Es como el que va al gimnasio, tendrá más músculos que quien no va”, agregó.

El antioqueño, de 27 años, quien ha disputado 13 encuentros y ha anotado un gol, se refirió al presente del Independiente Medellín, que viene de ganar los últimos dos partidos en la Liga.

“En los equipos grandes siempre hay exigencia. Veníamos de una racha negativa y ya empezamos a revertirla, ojalá sigamos así para poder llegar a los puestos altos”, comentó.

“Los clásicos siempre son especiales, pero este tenía tienen un plus especial. Teníamos la necesidad de los puntos, porque, aunque ganamos seguimos por fuera de los ocho”, añadió el antioqueño.

El volante, hijo del exfutbolista Carlos Ricaurte, quien vistió la camiseta de Atlético Nacional, entre 1978 y 1987, y salió campeón en el 81, habló de la relación que tiene con su padre.

“Después de cada partido, mi papá me tiene los videos de las jugadas en las que él cree que debí haber tomado decisiones diferentes, él es el primer crítico”, aseguró.

Por último, Ricaurte habló de la importancia de vestir la camiseta del club rojo de Antioquia, donde consiguió hacerse con un lugar en la titular. “Ha sido muy bueno para mí, he encontrado continuidad y me he logrado afianzar”, concluyó.

