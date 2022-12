Andrés Ricaurte y un mensaje para aclarar unas palabras suyas relacionadas con el Junior

El mediocampista del Independiente Medellín tuvo que rectificar una entrevista para un medio de Barranquilla, donde afirmó que le encantaría jugar en el equipo ‘tiburón’ y que cayó mal en la hinchada del ‘DIM’.

Andrés Ricaurte entregó unas declaraciones para el programa 'Habla Deportes', de la ciudad de Barranquilla, donde manifestó que vería con buenos ojos jugar en el Junior.

"No pasé los exámenes en Junior y fue importante que se hayan fijado en mí. Si se da la oportunidad de volver a presentarme a Junior, me encantaría. Es uno de los grandes de Colombia, la ciudad es bonita y acogedora", dijo Ricaurte.

Sin embargo, estas palabras no cayeron bien en la hinchada del Independiente Medellín, quienes a través de redes sociales atacaron al volante antioqueño y lo catalogaron como un jugador sin compromiso con su actual club.

Dicha situación lo obligó a sacar un comunicado en su cuenta de Twitter, donde manifestó que “reconozco que no fue la manera correcta de expresarme. Mi pasión por el fútbol no depende de los colores y por eso siempre he dicho que disfrutaría en cualquier lugar donde detenga la posibilidad de jugarlo”.

“Solo quien no me conoce pondría en duda mi cariño, compromiso y agradecimiento por la institución que hoy represento”, indicó al final del comunicado el volante Andrés Ricaurte.

