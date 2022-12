Andrés Román, la cara nueva de Millonarios para enfrentar a Cali

El lateral juvenil reemplazará a Jair Palacios, suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Russo también deberá hacer otras dos variantes obligadas.

Millonarios continúa la preparación para el último compromiso de la fase regular de la Liga Águila, que sostendrá este sábado, contra Cali (6:00 p.m.), en condición de visitante.

El objetivo que se plantea el grupo del técnico Miguel Ángel Russo es simple y claro: conseguir, mínimo, un punto para asegurarse como cabeza de serie en los cuartos de final y terminar su llave en condición de local.

Los bogotanos tienen 32 puntos en la tabla, seguidos, precisamente, por los caleños (29) y también por América (29).

Incluso, perdiendo podría conservar el cuarto lugar, pues en diferencia de gol supera ampliamente a sus dos escoltas. Tiene +12, mientras que Cali y América tienen +7 y +6, respectivamente. Solo una catástrofe lo haría perder la casilla, pero… casos se han visto.

Para el juego en Palmaseca, Russo no podrá contar con Andrés Cadavid, Jair Palacios y Juan Guillermo Domínguez, por acumulación de tarjetas amarillas.

"Perdemos tres jugadores que venían actuando. Los reemplazos los iremos viendo durante el resto de la semana. Son tres cambios obligados, y tal vez tengamos uno más, pero ya los tres cambios me parecen mucho. No me gustan tantas variantes", explicó el técnico argentino este miércoles.

Durante el entrenamiento de este miércoles, la única variante que se pudo observar fue el ingreso del lateral juvenil Andrés Román en el lugar de Palacios.

"Entre mis características, destaco los desdoblamientos por la banda y la fortaleza en la marca", anunció Román, quien viene trabajando con el grupo profesional hace más de un año.

Sobre su formación en la titular para este sábado, el defensor comentó que sus compañeros y el DT lo han respaldado. "Hemos venido hablando en los últimos días. Me dicen que esté tranquilo, aunque sabemos que es un partido importante. Me han llenado de confianza".