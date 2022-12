Ángel López, el DT español que suena para América: “Tengo mucha ilusión y a la espera de noticias”

Tras la no continuidad Alexandre Guimarães en el banco técnico del elenco ‘escarlata’, muchos nombres son los que han sonado para reemplazar al brasileño.

Ángel López es español, tiene 37 años, ha dirigido en cuatro continentes diferentes y está dentro de la baraja de entrenadores para ponerse la chaqueta de estratega de América de Cali.

El nombre del timonel ibérico ha empezado a sonar por la relación que tiene con Tulio Gómez, máximo accionista de los ‘diablos rojos’, quien en conversación con ‘Blu Radio’ manifestó que “no le cierra la puerta” a López.

Por tal motivo, GolCaracol.com buscó al director técnico, que recientemente estuvo en el fútbol ecuatoriano, pero que, según él no le permitieron desarrollar su proyecto deportivo.

¿Cómo surge la opción de llegar a América de Cali?

“La verdad es que yo estuve en enero haciendo pretemporada en Cali, con el Delfín, de Ecuador, mi anterior equipo. Estando allí tuve una conversación telefónica con Tulio Gómez, nos conocimos, estuvimos charlando del fútbol en general y justo ahora sale la posibilidad de banquillo de América, estoy con muncha ilusión y a la espera de noticias”.

¿Qué pasa por su cabeza al estar sonando para llegar a un grande de Colombia?

“Siento una gran responsabilidad. Yo soy consciente del prestigio que tiene la institución en Colombia y en el continente. Me siento en el mejor momento de mi carrera como DT, sintiéndome plenamente calificado para asumir un reto de estas características. Ojalá se dé y sea el elegido”.

¿Cuál es su estilo de juego?

“Me gusta que mis equipos sean agresivos y atrevidos, me gustan que tengan un sello de ir a buscar los partidos, jugar a ganar y no esperar los fallos rivales”.

¿Ha analizado la nómina de América?

“Considero un paso importante en mi carrera por eso he tratado de conocer a los jugadores de América, he visto varios partidos. Sinceramente he hecho un análisis de lo que es el equipo, de cómo se puede mejorar el equipo y demás, por si llega el momento de tomar las riendas del club. Me estoy preparando y tengo toda la información posible en dado caso que se dé esta oportunidad”.

En términos generales ¿cómo están las conversaciones con América?

“Mis conversaciones son que estamos a la espera. Ojalá este fin se semana pudiera haber ido a Colombia, pero entiendo que en América tengan la incertidumbre por el no reinicio de la liga en el país. Tengo mucha ilusión, sería un sueño hecho realidad y con los pies en el suelo intentando realizar la mejor tarea posible”.