Angelo Rodríguez: “Teníamos la fe que aquí en Medellín le íbamos a dar la vuelta”

Deportes Tolima se coronó campeón de la Liga Águila-I, tras igualar 2-2 en el resultado global y vencer a Nacional 2-4, en la tanda de penales, en el estadio Atanasio Girardot. El delantero y referente ‘pijao’ no ocultó su felicidad.

De hazaña, así fue calificada la obtención del titulo por parte del elenco tolimense que remó contra la corriente y venció al cuadro ‘verdolaga’, como visitante, y sumó su segunda estrella en el Fútbol Profesional Colombiano.

El atacante sanandresano, Angelo Rodríguez, quien fue importante para Tolima a lo largo del semestre, era uno de los jugadores que estaba en duda para disputar el compromiso de este sábado; pero al final, el DT Alberto Gamero lo alineó como inicialista.

En declaraciones a la prensa, Rodríguez afirmó que: “nosotros nos los creíamos, teníamos la fe que aquí en Medellín le íbamos a dar la vuelta”; al final, él y sus compañeros fueron coherentes con esas palabras y le dieron el segundo título de Liga al cuadro vinotinto y oro.

Al minuto 46 fue sustituido por Marco Pérez, y así habló por la dolencia que lo aqueja: “yo quería estar, pero no me daba para más, me costaba y preferí mejor quedarme afuera”.

