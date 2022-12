“Ante la adversidad no renuncio y no voy a renunciar”: Hernán Torres

El timonel del América dejó clara su continuidad en el conjunto caleño, a pesar de haber perdido 1-0 en su visita al Deportivo Pasto en la sexta fecha de la Liga Águila.

“Ante la adversidad no renuncio y no voy a renunciar. A mí las directivas nunca me han presionado y nunca me han dicho ‘si no gana se va’. Yo nunca renuncio, me mato y lucho día a día trabajando”, fueron las palabras del técnico tolimense en la rueda de prensa.

Respecto al juego mostrado en el estadio Libertad, aseguró que “a los muchachos en los partidos no los veo como en los entrenamientos entre semana, eso hay que hablarlo”.

América y Jaguares tienen los mismos 114 puntos en la tabla del descenso, aunque los de Montería pierden la posición con los ‘diablos rojos’ por diferencia de gol.

“Es preocupante lo del descenso porque hace cuatro fechas no se gana y con estos hombres que tenemos es para sacar mejores dividendos”, concluyó Torres.

La escuadra ‘escarlata’, que este domingo terminó con dos hombres menos por expulsión, jugará este jueves contra el Cali, por los cuartos de final de Copa Águila, y el próximo domingo recibe a Alianza Petrolea, en la séptima fecha de la Liga.