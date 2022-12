“Antes era más difícil ser árbitro FIFA, hoy en día los inscriben y luego los tienen que sacar"

El exárbitro Jesús ‘Chucho’ Díaz, quien durante su carrera como juez dirigió múltiples campeonatos, entre ellos en el Mundial de México 1986, charló con GolCaracol.com y dio su opinión sobre la actualidad del arbitraje colombiano.

El arbitraje en Colombia ha sido fuertemente criticado en este 2020 y ha sido motivo de miles de comentarios en el rentado local, especialmente de dirigentes, técnicos y hasta jugadores por sus procederes y decisiones en las primeras ocho jornadas de la liga del fútbol profesional de nuestro país.

GolCaracol.com contactó a Jesús Díaz, exárbitro internacional de nuestro país, para hablar y analizar la actualidad de la profesión en nuestro país.

‘Chucho, como se le conoce, tuvo una carrera con muchos logros: tuvo escarapela FIFA, y participando en torneos como los Juegos Olímpicos, Panamericanos, Preolímpicos, Mundiales juveniles, seis años dirigiendo en la Copa Libertadores, una final de la Intercontinental de Clubes y el más importante que fue el Mundial de mayores, en México 1986.

Díaz fue crítico al hablar del uso del VAR en Colombia, de la rigurosidad que había años atrás para ser parte de los mejores árbitros del mundo y hasta de los problemas que llevan al mal momento de la profesión.

¿Qué opina del arbitraje colombiano actualmente?

“Yo siempre lo he dicho, Wilmar Roldán es el único que viene sacando la cara por Colombia en materia de arbitraje, los demás vienen cometiendo una serie de errores que terminan incidiendo en el resultado de los partidos, hay que corregirlo y la prueba está en que se vienen equivocando mucho y es que actualmente a algunos los escogen como árbitros FIFA y luego los tienen que sacar, no daré nombres, pero a cuántos no les ha pasado eso”.

¿Los problemas están por la escogencia o mal capacitados?

“Uno de los errores está en escoger las personas que van a dirigir, que van a instruir, que van a capacitar, que van a orientar, están siendo dirigidos, por personas que nunca estuvieron en torneos importantes a nivel internacional y eso le quita mucho manejo, muchas condiciones para dirigir un grupo de árbitros tan grande como tiene Colombia, tanto en la Primera División, como en la ‘B’”.

¿Qué pasa con los que son árbitros FIFA?

“Yo empecé en 1981 y mis calificaciones en el terreno de juego, los exámenes teóricos y los físicos me pusieron en primer lugar por encima de los siete árbitros internacionales en ese momento, y eso me llevó a ser postulado como FIFA, era más difícil, pero es que hoy en día los nombran FIFA y enseguida se colocan el escudo en el pecho. Cuando yo era juez tenía que tener 25 años y dos años de fútbol profesonal dirigido, y luego de eso, debía dirigir clase A para ponerme ese escudo. Hoy en día los inscriben y ya les envían el logo, eso es una gran ventaja que tienen, pero así mismo hay que aprovechar esa oportunidad”.

¿Cómo ve la llegada del VAR al fútbol colombiano?

“Yo siempre he estado de acuerdo con la utilización del VAR, porque se estaba manejando bien y cada vez que se utilizaba acertaba en un 95 por ciento y pues eso es importante para cualquier error arbitral que había que corregir, pero también me he dado cuenta de que últimamente vienen fallando, tomando decisiones erróneas y principalmente acá en Colombia”.

¿Cree que no están escogiendo bien los partidos para el uso del VAR?

“Si nada más tienen plata para utilizar en dos partidos de lo 10 que se programan, pues ellos tendrán sus razones, pero lo legal, lo importante sería que lo utilizaran en todos, porque eso sale entre 15 y 20 millones de pesos la utilización del VAR, entonces que se metan ‘la mano al dril’ y aprueben y asignen los recursos, porque vienen cometiendo errores con la designación de las personas que utilizan la herramienta y también los que dirigen el partido”.

¿Qué mensaje enviaría a los árbitros actuales?

“No solo tienen que ser excelentes dentro de la cancha, sino fuera de ella, tiene que mostrar personalidad, su compartamiento, y dar muestras de honestidad en sus actuaciones para que sean valorados y se ganen el respeto, no solo del público, sino también de los jugadores y los directivos, cuando hagan eso, lograrán dignificar el arbitraje en Colombia”.

