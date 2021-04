Anthony Uribe: “Para los jugadores de Chicó era incómodo, pero nada podían hacer, no los juzgo”

Águilas Doradas fue tema el domingo a nivel mundial, al tener que jugar con siete futbolistas contra Boyacá Chicó, y uno de los protagonistas Anthony Uribe habló de lo que dejó esa presentación en la fecha 18 del fútbol colombiano.

En charla con GolCaracol.com, el atacante venezolano explicó que al final se lo tomaron con más calma y responsabilidad, además, señaló que no juzgan a nadie por no poder aplazar el partido.

¿Qué sensaciones dejó esa presentación atípica en el fútbol colombiano y el mundo?

“Creo que más allá de ser algo atípico, primero que nada nosotros lo tomamos con responsabilidad, era algo que no podíamos hacer nada, por parte de los agentes competentes que pudieron aplazar no lo hicieron, el equipo hizo todo lo posible nosotros no queríamos eso, pero lo asumimos con profesionalismo, gallardía y amor a lo que hacemos, fue algo bonito, más allá de como se hicieron las cosas. Esos primeros 45 minutos se nos quedaron guardados al aguantar y que no nos hicieron gol”.

¿Qué se hablaba días previos con la incertidumbre de si les tocaba o no jugar?

“Nosotros lo tomamos como un tema bastante podríamos decirlo como en chiste a veces, porque nadie pensaba que todos los jugadores estuvieran contagiados y siete pudieran jugar, otros estaban saliendo de sus lesiones y era un riesgo y pues nosotros que estábamos bien igual nos tocó tomarlo con responsabilidad y nos reíamos en entrenamiento, y decíamos, “uy, enserio vamos a jugar así”".

¿Dónde cree que se pudieron contagiar?

“En esto estamos expuestos todos, no fue un tema de descuido, porque muchos lo tomaron que uno no se cuida, el equipo partió a Barranquilla sin síntomas, no estoy diciendo que lo agarramos allá, por algo los jugadores de Junior están bien, pero uno ya no sabe donde agarra ese virus, es algo incierto”.

¿Cómo planearon el partido?

“Pues digamos que de lo táctico son trabajos que uno hace en algunos entrenamientos que arman como un 4-2 defensivo y uno como atacante ve siempre de afuera eso, y así nos hicimos fuertes, y el profesor que quedó como principal, Rafael, que es el preparador de arqueros yo creo que lo hizo porque esa fue la orden de Francesco Stifano. Ya lamentablemente el primero fue un disparo de lejos”.

¿Qué piensa de que esto tenga una trascendencia internacional?

“Yo no sé si dejé mal parado al fútbol colombiano, porque es algo que no sé si está avalado por la FIFA, quizás sí se vea mal por otras personas, pero no sé que tanto puede afectar, de pronto a nivel periodístico se vea mal, nosotros también vimos algo ilógico jugar 7 contra 11 y ya pues hasta nos tocó que nos conozcan por estas cosas, ya yo no juzgo a nadie, ni a la Dimayor ni nada”:

¿Qué les dijeron los futbolistas del Chicó?

“No tengo contacto ni conocimiento con muchos jugadores, con Plaza que también es venezolano me le acerqué y también era incomodo para ellos, verse obligados a jugar, no los juzgo, porque sé que si estas en esa situación y te toca jugar, nada puedes hacer, sencillamente solo me dijo eso, que no lo esperaban, que se sentían incomodos, y que todos estamos expuestos a este virus, es algo precario para todo el mundo”.