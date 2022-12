Antonio Char, tras la salida de Comesaña: ''Ni Miguel Russo ni Luis F. Suárez están en carpeta''

Tras la salida del técnico uruguayo del cuadro rojiblanco, el presidente del equipo afirmó que deberán buscar su reemplazo rápidamente, para así armar la nómina de 2019.

Este miércoles, para el programa 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', el máximo dirigente del cuadro 'tiburón', Antonio Char, habló sobre la salida de Julio Comesaña y su posible reemplazo para el banco técnico del equipo rojiblanco.

"Nosotros teníamos la posibilidad de que Comesaña continuara. En este momento no tenemos otro candidato'', afirmó Antonio Char.

Además, el mandatario aseguró que fue sorpresiva la salida del técnico uruguayo y que no han hecho ninguna gestión para el nuevo estratega.

''No es cierto lo de Luis Fernando Suárez. Con Russo sí hubo contactos hace un año, pero para este momento no es cierto. Lo de Julio no tiene ni dos horas, no hay nadie en carpeta'', agregó.

El presidente también dio sus impresiones sobre el perfil que debe tener el nuevo estratega que deberá afrontar tres torneos, entre esos, la Copa Libertadores 2019.

''Uno lo que trata de buscar es un buen técnico. Buscamos una combinación de experiencia y conocimiento del medio'', comentó Char.

Para finalizar, el dirigente comentó que ''esperaremos la llegada de ese nuevo técnico para confirmar los refuerzos del próximo año''.