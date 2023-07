Antony Silva: "Estoy todavía muy vigente y tengo que demostrarlo en el campeonato"

Independiente Santa Fe empezó a moverse en el mercado de fichajes pensando en reforzar el equipo y hacerle frente a su rival de patio que logró consagrarse campeón en el pasado semestre. De este modo, el cuadro 'cardenal' apostó por un viejo conocido del fútbol colombiano, Antony Silva, para ser el guardián del arco, luego de un semestre lleno de altibajos en esa posición.

De este modo, el golero 'guaraní', quien se encuentra activo en el servicio de la Selección de Paraguay, decidió retornar al país, donde ya logró triunfar con el Tolima e Independiente Medellín, en busca de nuevos retos que le permitan seguir manteniéndose vigente bajo los tres palos.

En nuestra sección 'Figuras del fútbol colombiano' hablamos con Antony Silva quien nos reveló sus sensaciones de ser el nuevo guardameta del conjunto 'cardenal' y que además respondió ante las críticas por arribar al 'león' a sus 39 años. "La edad es un número, pero obviamente uno eso tiene que demostrarlo en un partido, en el campeonato, en el entrenamiento y vengo muy vigente, vengo jugando, vengo en buena forma, o sea, realmente es hablar por la edad, es hablar, cualquiera puede hablar, pero si se pone a mirar las realidades, creo que no tiene mucho que ver la edad", comentó de entrada.

Y agregó, "yo la verdad no me fijo en las redes sociales, yo vengo de competir en una alta competencia hace, en los últimos cinco años he competido a nivel de selección, he competido contra equipos de mucha categoría, y realmente en el último tramo de ahora que estaba jugando, jugué el 99% de los partidos. Yo sé que las redes sociales cualquier persona habla por una edad y demás cosas, creo que yo estoy todavía muy vigente, hasta hoy día compito a alta competencia, vengo de competir en una liga muy competitiva y vengo de jugar partidos de selección hace meses.

¿Qué lo sedujo de venir a Santa Fe?

Santa Fe es un equipo grande e histórico, es un club demandante y obviamente que uno siempre busca retos nuevos y uno de esos en mi carrera es ahora mismo Santa Fe, entonces me pareció un reto de mi carrera estar en un equipo que tiene toda la obligación de siempre hacer un buen torneo y sobre todo de buscar lugares importantes, entonces eso me sedujo en venir de vuelta y tener esta oportunidad.

¿Cómo se dio su llegada a Santa Fe?

"Tuve la oportunidad de conversar con Hubert Bodhert y más o menos tener una idea de cómo tenía su proyecto. La venida se dio por circunstancias, apenas había rescindido el contrato con Puebla, recién al día siguiente, podía tomar decisiones y una de ellas era Santa Fe, también había otras en otros países, pero obviamente la competencia me sedujo y bueno, hoy estoy aquí".

¿Ha tenido contacto con los referentes del equipo, como Hugo Rodallega?

No, obvio, con Hugo ahí tuvimos una conversación, o sea realmente lo que normalmente pasa en un equipo de fútbol, llegas, conoces a tu compañero y uno de ellos es Hugo que obviamente sabemos que es un referente del equipo y bueno, venir acá a aportar lo que uno puede darle al grupo, al equipo en la parte positiva obviamente.

¿Santa Fe se ha caracterizado por tener arqueros de gran categoría, eso lo motivo para tomar la decisión?

Obvio que uno quiere hacer lo mejor, viene para aportar, el arco Santa Fe sabemos que es muy grande en ese sentido, ha tenido muchísimos buenos arqueros y cada uno marcó su historia, entonces hoy un reto para mí es intentar ser el mejor en esa posición y obviamente en un equipo tan grande como Santa Fe siempre hay esto, entonces los retos siempre es lo que uno busca y bueno, en mi carrera hoy me encuentro en un reto tan importante como Santa Fe.

¿Trabajar con Rufay Zapta como entrenador de arqueros en Santa Fe?

No, yo ya lo conozco hace años, nos enfrentamos muchas veces, hemos disfrutado de este fútbol bastante y obvio que nos conocíamos, pero la oportunidad cercana de conocernos hoy mejor es en Santa Fe, solamente en reencontrarnos ahora trabajando juntos, la mayoría las veces fueron siempre por enfrentamiento con diferentes equipos y bueno hoy el fútbol nos hace reunir en un equipo y para mí eso es muy importante.

¿Qué le puede aportar Antony Silva a Santa Fe?

Pues mi posición es intentar que no le hagan goles, después el resto, obviamente aportar un poco en lo que respecta, en lo grupal, experiencia, en lo que uno pueda dar para ayudar siempre. Uno con recorrido en el fútbol siempre ayuda a cualquiera y hoy tener esta posibilidad en un equipo joven, con gente de experiencia también, que ha marcado muchísimo en el club, así que realmente hay una combinación muy buena y donde uno encuentra una muy buena combinación de juventud y de gente de experiencia en este equipo.

¿Santa Fe cuenta con arqueros jóvenes que tienen mucho por aprender, se le dijo algo de que llegara como mentor para ellos?

Obvio voy ayudar en lo que puede, en lo que está a su alcance y aportar siempre es muy bueno tener gente que te rodee, gente que te ayude. A mí me gusta, he pasado muchos compañeros de jóvenes que siempre hemos tenido una buena relación y han tenido muy buen desenvolvimiento en sus respectivos equipos después o en el mismo equipo, así que a mí me gustaría siempre aportar algo positivo y dejar algo importante en cualquier compañero.

¿A Santa Fe lo ve como un lugar que lo pueda seguir manteniendo su puesto en la selección de Paraguay?

Obviamente lo que significa Santa Fe para el fútbol colombiano es muy importante, para mí significa muchísimo estar compitiendo en la liga colombiana y mucho mejor que sea Santa Fe. Así que condicionar mi estadía en la selección siempre va a depender de lo que yo haga. Llevo casi 15 años prácticamente en la selección independientemente del club que esté. Entonces creo que el rendimiento es lo que te pone en una selección. Creo que eso es lo que más me importa, hacer un buen torneo, siempre sobresalir y bueno, eso es lo que vengo a buscar en un equipo tan grande como Santa Fe.

¿Al tomar la decisión sabia de la presión que está ejerciendo la hinchada actualmente, al exigir resultados para el equipo?

Yo ya he jugado en equipos importantes, así que no es algo que desconozco realmente. Así que es un reto más que lo he agarrado, lo he buscado también. Así que no es algo que desconozco ahora, la presión, la obligación y sobre todo el rendir.

¿El reto más allá de rendir y todo eso vino a ser campeón con Santa Fe?

No, pero no es venir a ser campeón. Yo creo que los equipos importantes tienen la obligación independientemente cuál sea el club, todos los clubes grandes tienen la obligación de ser campeón.

¿El fútbol mexicano es superior al colombiano?

Obvio que un poco más en el sentido económico, en el sentido de la capacidad que tienen los clubes de contratar jugadores determinantes, te hace tener un torneo muy competitivo, entonces ahí te encuentras con muchos jugadores de alta calidad, obviamente que es un mercado que se nutre de muchos jugadores de Colombia, que aquí encontramos muchísimos jugadores de mucha calidad, entonces hay de todo, hay de todo un poco y la verdad que es una liga muy competitiva.